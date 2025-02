Por esa razón, entre otras, el estudio del tiempo histórico se fragmenta en períodos, de modo a agrupar esos conocimientos del pasado por categorías o grupos que se pueden estudiar considerando el tiempo histórico en el que trascurrieron.

La prehistoria y la historia. La primera gran división

La historia como disciplina científica se encarga del estudio de los hechos del pasado, desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la actualidad.

Para poder estudiarlos mejor se realiza una periodización de la historia (dividir el tiempo histórico en períodos).

La primera gran división es aquella que divide a la historia de la humanidad en dos grandes períodos:

a- Prehistoria. Se inicia con la evolución de la especie humana (aproximadamente 4000 a. C.) y se extiende hasta la creación del primer sistema de escritura (aproximadamente 3500 a. C. ). El conocimiento de este período se basa en el estudio de las evidencias o huellas que ha dejado el ser humano en ese lapso de tiempo. Al no existir todavía la escritura, cualquier objeto dejado por el ser humano de ese período es una fuente para la historia. Por ejemplo: restos de cerámica, pinturas en las cavernas, inclusive, restos humanos que vivieron en ese período. La prehistoria también cuenta con una subdivisión en dos edades: la edad de piedra y la edad de los metales. Esta división corresponde a los materiales principalmente utilizados por el ser humano para la construcción de herramientas.

b- Historia. Se inicia con la creación del primer sistema de escritura (por los sumerios aproximadamente hacia el 3500 a.C.) hasta la actualidad.

Si bien este período es mucho más corto que el anterior, tiene más subdivisiones o edades, siendo estas: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, en ese mismo orden.

Fuente: http://historia1cblog.blogspot.com/