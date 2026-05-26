Día Mundial del Medio Ambiente

Para lograrlo, es fundamental practicar las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa usar menos recursos y evitar desperdicios o residuos; reutilizar es dar un nuevo uso a los objetos; y reciclar consiste en transformar materiales usados en nuevos productos.

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¿Qué pueden hacer los niños para cuidar el medio ambiente?

1.Reducir el uso de papel: usar ambas caras de las hojas, cuidar los cuadernos y evitar desperdiciar materiales escolares.

2.Reutilizar objetos: dar nuevos usos a botellas, cajas o envases para hacer manualidades, guardar útiles o jugar.

3.Separar los residuos: clasificar la basura en orgánica (restos de alimentos, cartón, papel, hojas de vegetales, etc.), e inorgánica que no se degradan (plásticos, metales, vidrios), y colocar cada tipo en su recipiente correspondiente.

4.Ahorrar agua y energía: cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, apagar las luces y desconectar aparatos que no se estén usando.

5.Cuidar los espacios comunes: no tirar basura en la calle, en la casa o en la escuela y participar en jornadas de limpieza o cultivo de árboles.

Estas acciones, aunque pequeñas, ayudan mucho a proteger nuestro planeta.

Cuidar el planeta es una tarea de todos, incluso de los niños.

¡Con pequeños cambios diarios, podemos lograr un planeta más limpio y habitable!

APRENDE MÁS

I. Contesta con falso o verdadero.

1. Reducir significa tirar toda la basura para limpiar la casa. (___)

2. Reutilizar es usar una botella varias veces antes de tirarla. (___)

3. Reciclar ayuda a convertir materiales usados en nuevos objetos. (___)

4. Separar la basura no importa porque todo se mezcla igual. (___)

5. Cuidar el planeta es tarea de los adultos solamente. (___)

Respuestas I

F 2. V 3. V 4. F 5. F

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo. 1.er ciclo.