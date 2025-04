Los conectores temporales: antiguamente, finalmente, a la par, en el inicio, en último lugar, al llegar...

Es importante conocer los conectores temporales, leer unos ejemplos de su uso en oraciones y completar los ejercicios relacionados con el tema.

Veremos algunos conectores temporales, como simultáneamente, posteriormente, antiguamente, finalmente, tiempo atrás, a la par, entre otros.

Ejemplos de conectores temporales

A manera de ejemplo, las siguientes son oraciones en las que se hace uso de conectores temporales:

El vuelo 632 de Aerolíneas del Paraguay despegó del aeropuerto Silvio Pettirosi a las 19:00 horas. Simultáneamente, su aeropuerto de destino cesó funciones debido a una tormenta.

Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928. Un compuesto que, posteriormente, salvaría millones de vidas.

I. Subraya los conectores temporales.

1. El voto en ese país no siempre ha sido universal y secreto. Antiguamente se reservaba para los hombres blancos mayores de edad.

2. Los experimentos se repitieron sin éxito a lo largo de la década de 1970. Finalmente, los fondos que los permitían fueron retirados definitivamente.

3. La empresa culminó ayer la liquidación de sus acciones, algo que tiempo atrás se pensó como un rumor malintencionado.

4. Continúan los esfuerzos de vacunación en América, a la par de los altos índices de contagio de la enfermedad.

5. Por la mañana, trabajo, pero por la noche dejo de lado las preocupaciones laborales.

II. Completa las oraciones con los conectores temporales correspondientes.

En el inicio-en último lugar-con el correr de las horas-a los pocos meses-al caer la noche-ahora

1. Cuando nos conocimos, nos fuimos a vivir en España, pero______________________ decidimos regresar a nuestro país.

2. Ahora hace demasiado calor, saldremos a caminar _____________________________________

3. _______________________________ de la presentación, el director nos pidió que estemos en silencio, pero, __________________________ , también quisimos participar y debatir sobre el tema.

4. Antes no me gustaba la música clásica,____________________________ no paro de escucharla.

5. Primero deben terminar de tomar esta nutritiva sopa, recién,_____________________________, van a comer el postre.

III. Ordena las expresiones para formar oraciones.

a) debajo de un frondoso árbol-las hormigas empezaron a invadir mis pies. -Al llegar me senté a descansar-y a los pocos minutos

b) mejoré bastante.-con el paso de los días - Al principio de esta semana-estaba muy enfermo, pero