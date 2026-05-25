LECTURA

Fue creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recordar lo importante que es la bicicleta para nuestra salud y para cuidar el planeta. Este día nos invita a usar más la bicicleta en nuestra vida diaria.

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La bicicleta es un medio de transporte sencillo, económico y ecológico. No contamina el aire, ayuda a hacer ejercicio y nos permite movernos con libertad. Muchas personas la usan para ir a la escuela, al trabajo o para pasear con los amigos y la familia.

Además, andar en bicicleta une a las personas y promueve un estilo de vida activo y feliz. Si más personas usaran bicicletas, habría menos contaminación y las ciudades serían más limpias y seguras para todos.

APRENDE MÁS

I. Responde las preguntas.

NIVEL LITERAL

1. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Bicicleta?

A) 1 de mayo

B) 3 de junio

C) 10 de diciembre

D) 22 de abril

2. ¿Quién creó este día?

A) La Unesco

B) La ONU

C) La OMS

D) Greenpeace

3. ¿Qué es la bicicleta según el texto?

A) Un juguete

B) Un medio de transporte sencillo, económico y ecológico

C) Un vehículo de carreras

D) Un transporte muy caro

NIVEL INFERENCIAL

1. ¿Por qué la bicicleta es buena para el planeta?

A) Porque es moderna

B) Porque no contamina

C) Porque es rápida

D) Porque es grande

2. ¿Qué mensaje transmite el texto?

A) Usar más autos

B) Usar la bicicleta ayuda a nuestra vida y al planeta

C) La bicicleta es solo para niños

D) No hacer ejercicio

3. Si más personas usaran bicicleta, ¿qué pasaría?

NIVEL CRÍTICO O VALORATIVO

1. ¿Te gustaría usar bicicleta más seguido? ¿Por qué?

2. ¿Qué problemas enfrentan los ciclistas en tu comunidad?

II. Escribe tres adjetivos que describan la bicicleta.

III. Completa las oraciones.

a) La bicicleta es _______ y __________.

b) Andar en bicicleta ayuda a ____________.

c) Las ciudades serían más ___________si usamos bicicletas.

IV. Escribe oraciones usando estas palabras: bicicleta – salud– planeta

V. Dibuja o describe cómo sería un día perfecto usando tu bicicleta