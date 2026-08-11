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El tesoro de nuestra tierra

Nuestro folclore es como un gran cofre del tesoro que esconde la magia, las canciones, los bailes y las historias de nuestros antepasados.

Mantener vivo el folclore paraguayo es fundamental porque nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda quiénes somos. Al hablar guaraní, disfrutar de una rica chipa, bailar la danza de las botellas o escuchar una hermosa polca, estamos protegiendo nuestra identidad única en el mundo.

Dentro de este cofre, las leyendas ocupan un lugar mágico. ¿Quién no ha escuchado hablar del Jasy Jatere, ese niño de cabellos dorados y bastón mágico que cuida la siesta en el bosque? ¿O del travieso Kurupi, el protector de la naturaleza que vigila desde los árboles? Estas historias, que pasaron de abuelos a nietos de forma oral, no son simples cuentos de miedo o fantasía: son la manera en que nuestro pueblo explicaba los misterios de la selva y enseñaba a respetar la fauna y la flora.

Si dejamos de practicar estas tradiciones y olvidamos estos relatos, una parte muy importante de nuestra historia podría desaparecer para siempre. ¡Cuidar nuestro folclore es valorar nuestra propia casa y nuestra gente!

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I. Responde.

1. ¿Por qué el texto compara al folclore con un cofre del tesoro?

2. Según el autor, ¿cuál es la verdadera función de las leyendas paraguayas además de entretener?

3. ¿Qué pasaría si dejamos de practicar nuestras tradiciones?

II. Nombra dos elementos del folclore paraguayo y dos personajes de leyendas que se mencionan en la lectura.

III. Extrae del texto dos sustantivos abstractos y dos adjetivos calificativos.

IV. Identifica un verbo en presente, uno en pasado (pretérito) y uno en condicional dentro de la lectura.

V. Escribe un párrafo de cuatro líneas utilizando las palabras tradición, paraguayo y proteger.

VI. Propuesta de proyecto: La feria de nuestras raíces

Organicen en el aula una feria cultural donde cada grupo elija un elemento del folclore (mitos y leyendas, comidas típicas, artesanía o música y danzas). Deberán preparar una breve exposición interactiva, carteles coloridos y, si es posible, una demostración en vivo, representación teatral o degustación para compartir con los compañeros de otros cursos.