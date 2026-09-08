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Un paisaje lleno de color y vida

Si salimos a la calle en estos días, lo primero que vamos a notar es que la naturaleza paraguaya se viste de fiesta. Los grandes protagonistas son los lapachos (tajy, en guaraní). Sus flores de color rosa, amarillo y blanco adornan las veredas y las plazas como si fueran gigantescos ramos de flores.

También regresan los cantos de aves, como el zorzal y el benteveo, que alegran nuestras mañanas.

¿Cómo podemos recibir a la primavera?

Recibir esta estación es una gran oportunidad para hacer actividades divertidas y saludables. Aquí te damos algunas ideas:

Hacer un pícnic. Reunirte con tus amigos o familia en un parte ayuda a ver cómo crece la vida gracias a tus cuidados.

Organizar paseos en bicicleta. Aprovechar las tardes largas para hacer deporte y disfrutar del viento fresco.

Valores para aplicar en esta estación

La primavera no es solo ver flores; también es un momento ideal para practicar hermosos valores humanos:

El cuidado del medioambiente. No tires basura en los parques. Si la naturaleza nos regala belleza, nosotros debemos regalarle respeto.

La gratitud. Agradecer por los días soleados, por la salud y por los momentos que compartimos con nuestros seres queridos.

La paciencia. Así como los árboles tardan meses en florecer, nosotros debemos ser pacientes con nuestros propios procesos de aprendizaje. ¡Todo lo bueno toma su tiempo!

APRENDE MÁS

I. Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el árbol protagonista de la primavera en Paraguay y de qué colores pueden ser sus flores?

2. ¿Qué acciones puedes realizar en tu colegio o barrio para demostrar el valor del cuidado del medioambiente?

II. Menciona dos actividades al aire libre que el texto sugiere para recibir la estación.

III. Explica por qué el texto relaciona la primavera con el valor de la paciencia.

IV. Elige la opción correcta para cada enunciado. ¡Fíjate bien en la ortografía y en los tiempos verbales!

1. En la oración «Los grandes protagonistas son los lapachos», la palabra subrayada (lapachos) es un:

A) Verbo

B) Sustantivo propio

C) Sustantivo común

D) Adjetivo

2. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un verbo en tiempo futuro?

A) El sol empieza a brillar con mucha fuerza.

B) Los árboles adornan las veredas.

C) Nosotros cuidaremos las plantas del parque.

D) El invierno quedó atrás.

3. Elige la oración que tiene una concordancia correcta entre el sujeto y el verbo:

A) Las aves cantan alegremente en las mañanas.

B) El zorzal y el benteveo vuela muy alto.

C) Los amigos organiza un pícnic divertido.

D) Las flores de los lapachos es muy hermosa.

4. En la frase «Nosotros debemos regalarle respeto a la naturaleza», la palabra Nosotros funciona como un:

A) Artículo definido

B) Pronombre personal

C) Preposición

D) Adverbio de tiempo