Curiosidades sobre el sistema solar

Acontinuación, descubrirás algunas de las curiosidades más asombrosas de nuestro vecindario espacial.

Para empezar, el Sol es verdaderamente gigantesco. Representa el 99.86 % de toda la masa del sistema solar. Esto significa que si pusiéramos al Sol en una balanza, casi todo el peso vendría de él, dejando a los planetas, asteroides y cometas como simples partículas de polvo en comparación. Dentro del Sol podría caber un millón de planetas Tierra.

Lea más: El texto expositivo: Interpretación y producción

Por otra parte, si piensas que el planeta más cercano al Sol es el más caluroso, te llevarás una sorpresa. Mercurio es el vecino más próximo al Sol, pero el planeta más caliente de todos es Venus. Esto se debe a que Venus está cubierto por una atmósfera gruesa de gases que atrapan el calor, creando un «efecto invernadero» extremo.

¡Allí la temperatura llega a los 465 grados Celsius, suficientes para derretir el plomo!

En contraste, nuestro sistema solar alberga montañas que harían ver al monte Everest como una pequeña colina. En Marte se encuentra el Monte Olimpo, el volcán más grande conocido en el espacio. Mide 22 kilómetros de altura, lo que significa que es tres veces más alto que la montaña más grande de la Tierra. Además, es tan ancho que cubriría un país entero como Francia.

Finalmente, los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen una característica muy peculiar: no tienen una superficie sólida. Están hechos principalmente de gases y líquidos. Si intentaras aterrizar una nave espacial en Júpiter, simplemente te hundirías en sus nubes para siempre, ya que no hay un suelo firme donde pisar.

El universo está lleno de mundos extraños que desafían nuestra imaginación.

APRENDE MÁS

I. Responde brevemente las siguientes preguntas basándote en el texto.

1. ¿Por qué Venus es más caluroso que Mercurio si este último está más cerca del Sol?

2. Si construyeras una maqueta del Monte Olimpo de Marte y otra del monte Everest a escala, ¿cuál sería más alta y cuántas veces más?

3. Explica qué pasaría si una nave espacial intentara aterrizar en la superficie de Júpiter.

II. Verdadero o Falso. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica las falsas.

1. (_____) El Sol representa menos de la mitad de la masa total del

sistema solar.

2. (_____) El Monte Olimpo es un volcán situado en el planeta Marte.

3. (_____) Saturno y Urano son planetas que tienen un suelo sólido de roca.

III. Selecciona la opción correcta para cada una de las siguientes preguntas sobre las reglas gramaticales aplicadas en el texto.

1. En la frase: «El Sol es verdaderamente gigantesco», la palabra gigantesco funciona como un:

A) Sustantivo propio.

B) Adjetivo calificativo en grado superlativo.

C) Verbo en tiempo presente.

D) Adverbio de modo.

2. ¿Cuál es el sujeto de la siguiente oración?: «El Monte Olimpo es el volcán más grande de Marte».

A) De Marte.

B) Es.

C) El Monte Olimpo.

D) El volcán más grande.

3. En el fragmento: «Venus está cubierto por una atmósfera gruesa de gases que atrapan el calor», las palabras gases y calor son:

A) Sustantivos comunes.

B) Verbos conjugados.

C) Sustantivos abstractos.

D) Adjetivos demostrativos.

4. El conector «Por otra parte», utilizado al inicio del tercer párrafo, sirve para:

A) Indicar la conclusión del texto.

B) Introducir una nueva idea o un contraste con lo anterior.

C) Expresar una causa y un efecto directo.

D) Señalar el tiempo exacto en que ocurren los hechos.

5. Identifica la opción donde todas las palabras sean esdrújulas.

A) Sistema, planeta, sol.

B) Científico, gravedad, masa.

C) Mercurio, calor, volcán.

D) Satélite, atmósfera, Júpiter.