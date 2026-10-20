Lectura comprensiva sobre un tapir y un guacamayo

I. Lee con mucha atención el siguiente texto.

Tito es un tapir (mborevi) muy joven que vive en el Chaco paraguayo.

Tiene el pelaje de color marrón y una trompa pequeña.

Una mañana de sol, Tito salió a caminar cerca de un gran tajamar. De pronto, vio una hermosa palmera. Debajo del árbol, su amigo el guacamayo (gua’a hovy) estaba comiendo semillas.

—¡Hola, Tito! —dijo el guacamayo saludando con sus alas de colores.

—¡Hola, Mayo! ¿Quieres jugar a las escondidas? —preguntó Tito.

Los dos amigos jugaron felices toda la tarde hasta que el sol se ocultó detrás de las palmeras.

II. Encierra en un círculo la opción correcta para cada pregunta.

1. ¿Qué animal es Tito?

a) Jaguar (jaguarete).

b) Tapir (mborevi).

c) Guacamayo (gua’a hovy).

2. ¿Dónde vive el tapir Tito?

a) En el Chaco paraguayo.

b) En Asunción.

c) En la Costanera.

3. ¿Qué estaba comiendo el guacamayo Mayo?

a) Mangos.

b) Naranjas.

c) Semillas.

III.Completa las rayas utilizando las palabras del recuadro

Chaco — trompa — escondidas — tarde

a) Tito tiene una pequeña ______________

b) Los dos animales jugaron a las ________

c) Tito y Mayo jugaron felices toda la _____

IV. Lee cada pregunta con atención y marca con una cruz (X) la alternativa correcta.

1. En la frase: «Tito vive en el Chaco paraguayo», la palabra Chaco es un:

a) Sustantivo común.

b) Sustantivo propio.

c) Verbo.

2. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto es un adjetivo calificativo?

a) Hermoso.

b) Sol.

c) Caminar.

3. En la oración: «Los dos amigos jugaron felices», la palabra resaltada en negrita está en tiempo:

a) Presente (pasa ahora).

b) Futuro (pasará después).

c) Pasado (ya pasó).

4. ¿Cuál es la separación correcta en sílabas de la palabra palmera?

a) pal - me - ra.

b) pa – lme - ra.

c) palm - e - ra.

5. La palabra Tito lleva mayúscula inicial porque es:

a) Una palabra muy larga.

b) El nombre propio de un personaje.

c) Una acción.

V. Lee cada enunciado y marca con una cruz (X) la opción que responda correctamente a la regla o uso de los signos

1. ¿Qué signos faltan en la siguiente oración del texto?

__Qué divertido es jugar a las escondidas __

a) Los signos de interrogación (¿ ?) porque es una pregunta.

b) Los signos de exclamación (¡ !) porque expresa alegría y emoción.

c) Un punto final (.).

2. ¿Para qué se usa el punto y aparte al final de un párrafo en el cuento?

a) Para avisar que la historia terminó por completo.

b) Para separar dos ideas distintas dentro del mismo párrafo.

c) Para terminar un párrafo y empezar una idea nueva en el renglón de abajo.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones usa correctamente los signos de interrogación?

a) ¿Quieres jugar a las escondidas?

b) Quieres jugar a las escondidas?

c) ¿Quieres jugar a las escondidas

4. ¿Qué signo se coloca al final de una oración que ya terminó para cerrar la idea?

a) Una coma (,)

b) Un punto (.)

c) Una raya de diálogo (—)