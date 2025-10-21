Ejercicios sobre ciclo de las rocas, presión arterial y pirámide de energía.

I. Observa los nombres de las rocas y clasifica según su origen en el siguiente cuadro:

Arenisca - Cuarcita – Mármol – Granito – Basalto – Caliza

- Ígneas:

- Sedimentarias:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Metamórficas:

II. Lee las proposiciones y subraya la respuesta correcta.

1. Con relación al ciclo de las rocas, ¿cuál de las siguientes proposiciones no es correcta?

a. Las rocas metamórficas se forman por enfriamiento del magma.

b. Las rocas sedimentarias se forman por meteorización, erosión compactación y cementación de sedimentos.

c. Los factores del metamorfismo de las rocas son el calor y la presión.

d. Mediante la fusión las rocas se derriten y forman el magma.

2. Son causas de la hipertensión, excepto:

a. Consumo excesivo de sal, grasas y alimentos procesados.

b. Falta de actividad física o sedentarismo.

c. Obesidad y sobrepeso, pues ejercen más presión sobre las arterias.

d. Factores genéticos: un historial familiar de hipertensión puede ser peligroso.

e. Control del estrés con técnicas de respiración y relajación.

3. Son consecuencias de la hipertensión, excepto:

a. Enfermedades cardíacas.

b. Obesidad.

c. Derrames cerebrales.

d. Daños de los riñones.

e. Problemas de visión.

Lea más: El ciclo de las rocas

4. El valor normal de la presión arterial es:

5. Son medidas preventivas para el control de la presión arterial, excepto:

a. Alimentación saludable.

b. Ejercicio físico diario.

c. Aumento de peso.

d. Control del estrés.

e. Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Lea más: La hipertensión

III. Observa la pirámide de energía y completa el cuadro.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.