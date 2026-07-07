Reciclado de las basuras

Cuando tiramos toda la basura junta, muchas cosas que podrían volver a usarse terminan en el basurero y contaminan. En cambio, si separamos los residuos, ayudamos a que algunos materiales tengan una «segunda vida» y se conviertan en nuevos objetos.

El primer paso del reciclaje ocurre en casa o en la escuela: separar. Normalmente se dividen los residuos en papel y cartón, plásticos, vidrio, metales y basura orgánica (como cáscaras de frutas). También hay cosas especiales, como las pilas o los aparatos electrónicos, que no deben ir con la basura común porque pueden ser peligrosas.

Después, los camiones recogen los residuos separados y los llevan a un lugar donde se clasifican mejor. Allí, los trabajadores y las máquinas revisan que cada material esté donde corresponde.

Luego se limpian y se preparan para enviarlos a las fábricas: el papel se tritura para hacer papel nuevo, el plástico se derrite para crear otros envases o juguetes, el vidrio se funde para hacer nuevas botellas, y los metales se derriten y se vuelven a moldear.

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Reciclar es una responsabilidad de todos y trae muchos beneficios: reduce la cantidad de basura y tenemos las casas y las calles más limpias, ahorra energía y ayuda a que se talen menos árboles y se extraigan menos recursos de la naturaleza. Pero recuerda: además de reciclar, también es importante reducir (comprar solo lo necesario) y reutilizar (usar las cosas varias veces), como llevar una botella retornable o usar una bolsa de tela en vez de las bolsas de plástico de un solo uso.

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Lee las proposiciones y marca con X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es reciclar?

a) Tirar toda la basura al patio baldío.

b) Utilizar residuos para hacer nuevos productos.

c) Quemar toda la basura.

d) Enterrar la basura.

2. ¿Cuál es el primer paso del reciclado?

a) Quemar la basura.

b) Mezclar todos los residuos.

c) Separar los residuos.

d) Tirarlos al agua cuando llueve.

3. ¿Qué material puede reciclarse?

a) Papel.

b) Plástico.

c) Vidrio.

d) Todos los anteriores.

4) ¿Cuál de estos es un residuo orgánico?

a) Una botella de vidrio.

b) Una lata de metal.

c) Cáscaras de frutas.

d) Un vaso de plástico.

5) ¿Qué tipo de residuos requieren un manejo especial y no van con la basura común?

a) Cáscaras de banana.

b) Pilas (baterías).

c) Hojas secas.

d) Restos de pan.

6. ¿Quiénes deben reciclar?

a) Solo los adultos.

b) Solo los niños.

c) Todas las personas.

d) Solo los maestros.

Respuestas correctas:

1. b 2. c 3. d 4. c 5. b 6. c

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias Naturales 2.° ciclo.