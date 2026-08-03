Giardiasis: síntomas, ciclo vital, prevención y tratamiento

Síntomas de la giardiasis

-Aparecen entre una y dos semanas después del contagio.

-Diarrea frecuente.

-Dolor o retortijones en el abdomen.

-Hinchazón y gases.

-Náuseas o vómitos.

-Cansancio.

-Pérdida del apetito.

Prevención de la giardiasis

-Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño.

-Beber agua potable, hervida o tratada.

-Lavar muy bien frutas y verduras antes de consumirlas.

-Evitar beber agua de ríos, arroyos o lagunas sin tratamiento.

-Mantener limpios los baños y eliminar correctamente las heces.

-Enseñar a los niños hábitos de higiene personal.

Tratamiento de la giardiasis

-Tomar medicamentos antiparasitarios que indique el médico para eliminar la Giardia.

-Beber abundante agua para evitar la deshidratación causada por la diarrea.

-Mantener una alimentación saludable.

-No automedicarse.

Ciclo de vida de <i>Giardia lamblia</i> (también conocida como <i>Giardia intestinalis</i> o <i>Giardia duodenalis</i>):

1. Eliminación de quistes en las heces. Una persona infectada expulsa quistes de Giardia con sus heces. Los quistes pueden sobrevivir semanas o meses en el agua, el suelo o los alimentos contaminados.

2. Ingestión de quistes. Otra persona se infecta al consumir agua o alimentos con quistes del parásito.

3. Liberación de trofozoítos en el intestino delgado. Los quistes atraviesan el estómago y, al llegar al intestino delgado, se abren liberando trofozoítos, una forma activa y móvil del parásito.

4. Multiplicación en el intestino. Los trofozoítos se adhieren a la pared del intestino delgado y se reproducen causando diarrea y dolor abdominal.

5. Formación de nuevos quistes y eliminación. Cuando los trofozoítos pasan hacia el intestino grueso, se transforman nuevamente en quistes y son eliminados con las heces para infectar a otro huésped, reiniciando el ciclo.

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Lee las proposiciones y marca con X la respuesta correcta.

1. ¿Cómo se contagia principalmente la giardiasis?

A. ( ) Por la picadura de un mosquito.

B. ( ) Al consumir agua o alimentos contaminados con quistes.

C. ( ) Por respirar el aire contaminado.

D. ( ) Por el contacto con el sol.

2. ¿Qué ocurre en el paso 4 del ciclo de vida de Giardia lamblia?

A. ( ) Los quistes salen con las heces.

B. ( ) Los quistes contaminan el agua.

C. ( ) Los trofozoítos se reproducen en el intestino delgado.

D. ( ) La persona bebe agua contaminada.

3. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma frecuente de la giardiasis?

A. ( ) Dolor de oído y de ojos.

B. ( ) Dolor de garganta.

C. ( ) Tos y fiebre persistente.

D. ( ) Diarrea y dolor abdominal.

4. ¿Cuál es una medida eficaz para prevenir la giardiasis?

A. ( ) Acostarse temprano y dormir muchas horas.

B. ( ) Evitar comer muchos dulces.

C. ( ) Lavarse las manos con agua y jabón para comer y luego de ir al baño.

D. ( ) Jugar y recrearse al aire libre y al sol.

5. ¿Qué se debe hacer si una persona tiene giardiasis?

A. ( ) Automedicarse con cualquier medicamento que le indique un amigo.

B. ( ) Dejar de tomar agua.

C. ( ) Hacer una dieta durante varios días.

D. ( ) Acudir al médico, seguir el tratamiento indicado y beber abundante agua.

Respuestas correctas: 1. B 2. C 3. D 4. C 5. D

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias naturales 2.° ciclo.