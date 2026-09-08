Sistema endocrino: la red de mensajeros del cuerpo

¿Qué son las hormonas?

Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas. Viajan por la sangre y llegan a determinados órganos o tejidos, donde cumplen una función específica.

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¿Cómo actúa el sistema endocrino?

Glándula (Ej.: tiroides) → Produce una hormona → La sangre la transporta → Actúa sobre un órgano o tejido.

Principales glándulas del sistema endocrino

1. Hipófisis: ¡la gran maestra!

Ubicación: en el cráneo, conectada con el hipotálamo.

Funciones principales:

-Estimula el crecimiento.

-Participa en las contracciones durante el parto.

-Produce hormonas que regulan el funcionamiento de otras glándulas como: tiroides, suprarrenales, ovarios y testículos.

2. Tiroides: la reguladora de la actividad del cuerpo

Ubicación: delante de la tráquea, en el cuello.

Funciones principales:

-Produce hormonas relacionadas con el metabolismo.

-Participa en la regulación del calcio en la sangre.

3. Paratiroides: controladoras del calcio

Ubicación: cerca de la glándula tiroides.

Función principal:

-Produce una hormona que ayuda a regular la cantidad de calcio en el cuerpo.

4. Timo: el entrenador de defensas

Ubicación: entre el corazón y el esternón.

Función principal:

-Participa en la producción, maduración y diferenciación de los linfocitos T o células T.

-Estas células forman parte del sistema inmunitario y ayudan a defender al organismo frente a agentes extraños.

5. Suprarrenales: están sobre ambos riñones

Ubicación: en la parte superior de los riñones.

Funciones principales:

-Preparan al organismo para la respuesta de «lucha o huida».

-Producen diferentes hormonas como las que participan en la regulación de la cantidad de glucosa.

-Ayudan a controlar el equilibrio de líquidos y de minerales como sodio y potasio del cuerpo, entre otras funciones.

6. Páncreas: el equipo que controla el azúcar

Ubicación: en el abdomen.

Es una glándula mixta, porque cumple funciones endocrinas y también participa en la digestión.

Produce dos hormonas importantes:

-Hormonas:

1. Insulina - 2. Glucagón

Funciones:

1. Facilita la entrada de glucosa desde la sangre hacia diferentes tejidos.

2. Favorece la liberación de glucosa hacia la sangre.

7. Ovarios: productores de hormonas sexuales femeninas

Ubicación: en el aparato reproductor femenino.

Función principal: Producen hormonas sexuales femeninas:

-Estrógenos

-Progesterona

8. Testículos: productores de testosterona

Ubicación: en el aparato reproductor masculino.

Función principal: Producen principalmente la hor-mona sexual masculina llamada testosterona.