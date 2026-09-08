Sistema endocrino: la red de mensajeros del cuerpo

¿Qué son las hormonas?
Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas. Viajan por la sangre y llegan a determinados órganos o tejidos, donde cumplen una función específica.
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¿Cómo actúa el sistema endocrino?
Glándula (Ej.: tiroides) → Produce una hormona → La sangre la transporta → Actúa sobre un órgano o tejido.
Principales glándulas del sistema endocrino
1. Hipófisis: ¡la gran maestra!
Ubicación: en el cráneo, conectada con el hipotálamo.
Funciones principales:
-Estimula el crecimiento.
-Participa en las contracciones durante el parto.
-Produce hormonas que regulan el funcionamiento de otras glándulas como: tiroides, suprarrenales, ovarios y testículos.
2. Tiroides: la reguladora de la actividad del cuerpo
Ubicación: delante de la tráquea, en el cuello.
Funciones principales:
-Produce hormonas relacionadas con el metabolismo.
-Participa en la regulación del calcio en la sangre.
3. Paratiroides: controladoras del calcio
Ubicación: cerca de la glándula tiroides.
Función principal:
-Produce una hormona que ayuda a regular la cantidad de calcio en el cuerpo.
4. Timo: el entrenador de defensas
Ubicación: entre el corazón y el esternón.
Función principal:
-Participa en la producción, maduración y diferenciación de los linfocitos T o células T.
-Estas células forman parte del sistema inmunitario y ayudan a defender al organismo frente a agentes extraños.
5. Suprarrenales: están sobre ambos riñones
Ubicación: en la parte superior de los riñones.
Funciones principales:
-Preparan al organismo para la respuesta de «lucha o huida».
-Producen diferentes hormonas como las que participan en la regulación de la cantidad de glucosa.
-Ayudan a controlar el equilibrio de líquidos y de minerales como sodio y potasio del cuerpo, entre otras funciones.
6. Páncreas: el equipo que controla el azúcar
Ubicación: en el abdomen.
Es una glándula mixta, porque cumple funciones endocrinas y también participa en la digestión.
Produce dos hormonas importantes:
-Hormonas:
1. Insulina - 2. Glucagón
Funciones:
1. Facilita la entrada de glucosa desde la sangre hacia diferentes tejidos.
2. Favorece la liberación de glucosa hacia la sangre.
7. Ovarios: productores de hormonas sexuales femeninas
Ubicación: en el aparato reproductor femenino.
Función principal: Producen hormonas sexuales femeninas:
-Estrógenos
-Progesterona
8. Testículos: productores de testosterona
Ubicación: en el aparato reproductor masculino.
Función principal: Producen principalmente la hor-mona sexual masculina llamada testosterona.