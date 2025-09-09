Así como toda la clase elige por mayoría quién será el presidente del grado o qué juego jugarán en el recreo; de manera similar, en un país democrático, los ciudadanos votan para decidir quiénes los representarán y tomarán decisiones importantes.

En una democracia, es importante también escuchar diferentes opiniones, respetar las reglas y asegurarse de que todos tengan los mismos derechos para participar en la toma de decisiones. ¡Es como un gran equipo trabajando juntos!

Los valores de la libertad, el respeto de los derechos humanos y el principio de la celebración de elecciones periódicas y auténticas por voto universal son elementos esenciales de la democracia.

El Día Internacional de la Democracia fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007 y se celebra cada 15 de setiembre, este día tiene como objetivo promover y consolidar los principios democráticos en todo el mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La democracia no solo incluye el derecho a votar, sino que abarca otros derechos individuales y libertades fundamentales que permiten a los ciudadanos vivir con dignidad y en paz.

La democracia es importante para asegurar la participación igualitaria de todos los ciudadanos en la vida pública, promueve la transparencia gubernamental y fortalece la confianza en las instituciones.

Te proponemos realizar estas actividades para el ejercicio de la democracia.

1. Elecciones en clase

La organización de unas elecciones en clase nos enseña sobre el proceso electoral. Por ejemplo, votar para elegir el «presidente de la clase», mientras se discute sobre la importancia de elegir líderes que representen sus intereses y valores. Para hacerlo más atractivo, se puede añadir la elaboración de campañas y discursos.

2. El árbol de los derechos

Crear un mural con un árbol donde cada hoja representa un derecho democrático (como libertad de expresión, derecho a la educación, etc.). Cada grupo puede añadir un valor, mientras aprenden sobre nuevos derechos.

3. Debate en equipo (a favor y en contra)

Organizar debates amigables sobre temas sencillos y relevantes para los niños. Por ejemplo: ¿Pueden los niños utilizar sus celulares en horas de clase? Dividir a la clase en dos grupos para discutir: unos que tengan argumentos a favor y otros en contra. Puede que no haya nadie en contra, se selecciona entonces a algunos que cumplirán el rol de estar en contra aunque en el fondo estén a favor. Así de manera respetuosa se exponen los argumentos y se fomentan habilidades comunicativas y la importancia de escuchar puntos de vista diferentes.

Fuente: MEC. 2014. Programa. Ciencias Sociales. 6.° grado. 2.° ciclo. Paraguay.