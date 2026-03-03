Coordenadas geográficas: cómo ubicarnos en el mundo

¿Para qué sirven las coordenadas geográficas?

Sirven para decir con exactitud dónde está algo en la Tierra, como tu escuela, una ciudad o una isla.

Es como si el planeta tuviera una «dirección» para cada punto, igual que las calles y los números de una casa.

Para entenderlas, imagina que la Tierra tiene muchas líneas dibujadas. Las líneas que van de izquierda a derecha se llaman paralelos. El paralelo más famoso es el Ecuador, que divide al planeta en hemisferio norte (arriba) y hemisferio sur (abajo). Con los paralelos medimos la latitud, que nos dice qué tan cerca o lejos está un lugar del Ecuador, hacia el norte o hacia el sur.

También hay líneas que van de arriba hacia abajo, como si unieran el polo norte con el polo sur. Se llaman meridianos. El meridiano principal es el de Greenwich, y con él medimos la longitud, que indica si un lugar está hacia el este o hacia el oeste de ese meridiano.

Así, la latitud y la longitud trabajan juntas, como dos pistas para encontrar un punto exacto.

Cuando juntamos latitud + longitud, podemos localizar un sitio con mucha precisión. Por ejemplo, si un mapa dice que un lugar está a cierta latitud norte y a cierta longitud oeste, ya sabemos cómo buscarlo en el globo: primero encontramos la latitud (subiendo o bajando desde el Ecuador) y luego la longitud (moviéndonos al este u oeste desde Greenwich).

Las coordenadas geográficas ayudan a los viajeros, a los pilotos, a los marineros y también a las personas que usan mapas en el celular.

I. Marca la respuesta correcta

1) ¿Qué miden los paralelos?

a) La longitud

b) La latitud

c) La altura de las montañas

d) El clima

2) ¿Cómo se llama el paralelo que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur?

a) Greenwich

b) Trópico de Capricornio

c) Ecuador

d) Polo norte

3) Para ubicar un lugar con coordenadas geográficas se necesita conocer…

a) La latitud y la longitud

b) El nombre del país y su bandera

c) La temperatura del lugar

d) El tamaño del mapa

II. Escribe los nombres de las coordenadas geográficas que se señalan