El Día del Himno Nacional Paraguayo se celebra el 20 de mayo. La fecha conmemora cuando el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa entregó la letra y partitura del himno al entonces presidente Carlos Antonio López. La música que hoy se utiliza fue adaptada y difundida posteriormente por Remberto Giménez en 1933, quien ayudó a fijar la versión oficial que se canta actualmente en Paraguay.

En las escuelas y las instituciones se realizan actos para honrar esta canción patriótica tan especial, que representa la historia del país, sus luchas y el amor que las personas sienten por su patria.

En el coro se expresa que los paraguayos prefieren ser libres antes que vivir en opresión. Habla del valor del pueblo paraguayo para defender su independencia.

También expresa que en el país no deben existir personas que opriman a otras ni personas sometidas, porque todos deben vivir en unión y con igualdad.

Es muy importante respetar los símbolos de la patria, como el himno nacional, la bandera y el escudo, porque ellos representan la identidad del país. Respetarlos es una forma de demostrar amor, orgullo y compromiso con la nación.

Con el paso del tiempo, el himno se convirtió en uno de los principales símbolos nacionales del Paraguay, acompañado por la bandera y el escudo asumió un papel central en ceremonias oficiales, escuelas y conmemoraciones.

Ante estos símbolos de la patria, la actitud ciudadana esperada es de respeto y solemnidad: escucharlos o entonarlos con atención, mantener una conducta digna en los actos donde se los exhibe y reconocer que representan la historia, los sacrificios y los valores compartidos por la nación. Ese respeto no es solo una formalidad, sino una expresión cívica de pertenencia y compromiso con la comunidad nacional.

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I. Contesta con Falso o Verdadero según corresponda.

1. ( ) El himno nacional es una canción folclórica.

2. ( ) En Paraguay, el Día del Himno Nacional se recuerda el 20 de mayo.

3. ( ) El coro del himno habla sobre la libertad y la igualdad.

4. ( ) El himno nacional solo se canta en fiestas familiares.

5. ( ) Respetar los símbolos patrios demuestra amor por el país.

II. Responde.

1. ¿Por qué se conmemora el 20 de mayo el Día del Himno Nacional?

2. ¿Cómo debe ser la actitud de los ciudadanos ante los símbolos de la patria?

Respuestas I: 1. Falso 2. Verdadero 3. Verdadero 4. Falso

5. Verdadero

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo.