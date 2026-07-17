Patrimonio natural. Sitios de interés turístico a escala nacional

La nueva reserva tiene más de 172.000 hectáreas y protege parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de Sudamérica. En este lugar habitan muchas especies de plantas, aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos. Algunas especies están en peligro de desaparecer debido a la deforestación, la contaminación y la caza ilegal.

Una Reserva de Biosfera es un espacio natural protegido donde se busca conservar la naturaleza y, al mismo tiempo, permitir que las personas vivan y trabajen de manera responsable. En estos lugares se promueve el cuidado del ambiente, la investigación científica, la educación ambiental y el turismo sostenible.

Este reconocimiento ayuda a Paraguay a fortalecer su compromiso con la protección del medio ambiente. Además, permitirá trabajar junto con otras reservas, como la Reserva de Biosfera Itaipú, formando corredores ecológicos para que los animales puedan desplazarse y sobrevivir mejor, y expandirse las plantas.

La incorporación de esta reserva es importante porque demuestra que el Paraguay valora y protege su riqueza natural. También beneficia a las futuras generaciones, ya que conservar los bosques ayuda a mantener el agua limpia, el aire puro y el equilibrio de la vida en el planeta.

Para saber más

La Red Mundial de Reservas de Biosfera es un conjunto de lugares reconocidos por la Unesco por su gran valor natural. Su objetivo es proteger la biodiversidad, promover el desarrollo sostenible y apoyar la investigación científica y la educación ambiental. Estas reservas ayudan a cuidar la naturaleza y mejorar la vida de las personas de forma equilibrada.

Lea más: Patrimonio cultural y natural

APRENDE MÁS

Contesta con Falso o Verdadero según corresponda.

1. ( ) La Unesco incorporó la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná a la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

2. ( ) La reserva se encuentra en una zona desértica del Chaco en Paraguay.

3. ( ) El Bosque Atlántico del Alto Paraná es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de Sudamérica.

4. ( ) La reserva tiene menos de 50 000 hectáreas.

5. ( ) En una Reserva de Biosfera solo pueden vivir animales con plantas y no personas.

6. ( ) La educación ambiental y la investigación científica forman parte de los objetivos de una Reserva de Biosfera.

7. ( ) La conservación de los bosques ayuda a mantener el agua y el aire limpios.

8. ( ) La caza ilegal y la deforestación no afectan a la biodiversidad.

Respuestas correctas: 1.V | 2. F | 3. V | 4. F | 5. F| 6.V | 7.V | 8. F

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Unesco.