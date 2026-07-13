Patrimonio cultural y natural

¿Qué es esta Convención?

Es un tratado internacional que busca identificar, proteger, conservar y transmitir a las futuras generaciones los bienes culturales y naturales de valor universal excepcional.

Objetivos principales

-Proteger el patrimonio cultural (monumentos, sitios arqueológicos, ciudades históricas).

-Proteger el patrimonio natural (parques nacionales, reservas naturales, ecosistemas únicos).

-Fomentar la cooperación internacional entre los Estados para conservar estos bienes.

-Crear conciencia global sobre la importancia del patrimonio.

¿Qué se considera patrimonio?

1. Patrimonio cultural

Incluye:

-Monumentos (edificios, esculturas, arquitectura).

-Conjuntos arquitectónicos.

-Sitios arqueológicos.

2. Patrimonio natural

Incluye:

-Formaciones físicas y biológicas.

-Hábitats de especies.

-Paisajes naturales de gran valor científico o estético.

Paraguay tiene las Misiones Jesuíticas de la Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangue, dos sitios que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.

Ubicación: departamento de Itapúa.

Lea más: Turismo y protección de los recursos naturales y culturales

Características principales

-Fundados en los siglos XVII y XVIII.

-Resultado del trabajo conjunto entre los jesuitas y los pueblos guaraníes.

-Ejemplo único de organización social, religiosa y cultural.

-Destacan por su arquitectura en piedra tallada, plazas amplias y templos monumentales.

Valor universal

-Representan un modelo de convivencia intercultural.

-Son testimonio del proceso de evangelización en América.

-Constituyen uno de los conjuntos mejor conservados de las misiones jesuíticas y hoy son sitios de relevancia del turismo en Paraguay.

APRENDE MÁS

Contesta con Falso o Verdadero según corresponda.

1. ( ) La Convención del Patrimonio Mundial fue adoptada por la Unesco en el año 1972.

2. ( ) La Convención busca eliminar los bienes culturales y naturales antiguos.

3. ( ) El patrimonio cultural incluye monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos.

4. ( ) El patrimonio natural incluye edificios y esculturas antiguas solamente.

5. ( ) Uno de los objetivos de la Convención es fomentar la cooperación internacional entre los países.

6. ( ) Las Misiones Jesuíticas de Paraguay están ubicadas en el departamento de Itapúa.

7. ( ) Las Misiones Jesuíticas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.

8. ( ) Las Misiones Jesuíticas fueron construidas únicamente por los españoles, sin participación de los guaraníes.

Respuestas correctas:1.V | 2. F | 3. V | 4. F | 5. F| 6.V | 7.V | 8. F

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Unesco.