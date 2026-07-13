Ciencias Sociales Segundo Ciclo
14 de julio de 2026 a la - 01:00

Patrimonio cultural y natural

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GENTILEZA

La Convención del Patrimonio Mundial de 1972 es uno de los instrumentos internacionales más importantes para la protección del patrimonio cultural y natural del mundo. Fue adoptada por la Unesco el 16 de noviembre de 1972.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

¿Qué es esta Convención?

Es un tratado internacional que busca identificar, proteger, conservar y transmitir a las futuras generaciones los bienes culturales y naturales de valor universal excepcional.

Objetivos principales

-Proteger el patrimonio cultural (monumentos, sitios arqueológicos, ciudades históricas).

-Proteger el patrimonio natural (parques nacionales, reservas naturales, ecosistemas únicos).

-Fomentar la cooperación internacional entre los Estados para conservar estos bienes.

-Crear conciencia global sobre la importancia del patrimonio.

¿Qué se considera patrimonio?

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1. Patrimonio cultural

Incluye:

-Monumentos (edificios, esculturas, arquitectura).

-Conjuntos arquitectónicos.

-Sitios arqueológicos.

2. Patrimonio natural

Incluye:

-Formaciones físicas y biológicas.

-Hábitats de especies.

-Paisajes naturales de gran valor científico o estético.

Paraguay tiene las Misiones Jesuíticas de la Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangue, dos sitios que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.

Ubicación: departamento de Itapúa.

Lea más: Turismo y protección de los recursos naturales y culturales

Características principales

-Fundados en los siglos XVII y XVIII.

-Resultado del trabajo conjunto entre los jesuitas y los pueblos guaraníes.

-Ejemplo único de organización social, religiosa y cultural.

-Destacan por su arquitectura en piedra tallada, plazas amplias y templos monumentales.

Valor universal

-Representan un modelo de convivencia intercultural.

-Son testimonio del proceso de evangelización en América.

-Constituyen uno de los conjuntos mejor conservados de las misiones jesuíticas y hoy son sitios de relevancia del turismo en Paraguay.

APRENDE MÁS

Contesta con Falso o Verdadero según corresponda.

1. ( ) La Convención del Patrimonio Mundial fue adoptada por la Unesco en el año 1972.

2. ( ) La Convención busca eliminar los bienes culturales y naturales antiguos.

3. ( ) El patrimonio cultural incluye monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos.

4. ( ) El patrimonio natural incluye edificios y esculturas antiguas solamente.

5. ( ) Uno de los objetivos de la Convención es fomentar la cooperación internacional entre los países.

6. ( ) Las Misiones Jesuíticas de Paraguay están ubicadas en el departamento de Itapúa.

7. ( ) Las Misiones Jesuíticas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.

8. ( ) Las Misiones Jesuíticas fueron construidas únicamente por los españoles, sin participación de los guaraníes.

Respuestas correctas:1.V | 2. F | 3. V | 4. F | 5. F| 6.V | 7.V | 8. F

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Unesco.