Patrimonio cultural y natural

¿Qué es esta Convención?
Es un tratado internacional que busca identificar, proteger, conservar y transmitir a las futuras generaciones los bienes culturales y naturales de valor universal excepcional.
Objetivos principales
-Proteger el patrimonio cultural (monumentos, sitios arqueológicos, ciudades históricas).
-Proteger el patrimonio natural (parques nacionales, reservas naturales, ecosistemas únicos).
-Fomentar la cooperación internacional entre los Estados para conservar estos bienes.
-Crear conciencia global sobre la importancia del patrimonio.
¿Qué se considera patrimonio?
1. Patrimonio cultural
Incluye:
-Monumentos (edificios, esculturas, arquitectura).
-Conjuntos arquitectónicos.
-Sitios arqueológicos.
2. Patrimonio natural
Incluye:
-Formaciones físicas y biológicas.
-Hábitats de especies.
-Paisajes naturales de gran valor científico o estético.
Paraguay tiene las Misiones Jesuíticas de la Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangue, dos sitios que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.
Ubicación: departamento de Itapúa.
Lea más: Turismo y protección de los recursos naturales y culturales
Características principales
-Fundados en los siglos XVII y XVIII.
-Resultado del trabajo conjunto entre los jesuitas y los pueblos guaraníes.
-Ejemplo único de organización social, religiosa y cultural.
-Destacan por su arquitectura en piedra tallada, plazas amplias y templos monumentales.
Valor universal
-Representan un modelo de convivencia intercultural.
-Son testimonio del proceso de evangelización en América.
-Constituyen uno de los conjuntos mejor conservados de las misiones jesuíticas y hoy son sitios de relevancia del turismo en Paraguay.
APRENDE MÁS
Contesta con Falso o Verdadero según corresponda.
1. ( ) La Convención del Patrimonio Mundial fue adoptada por la Unesco en el año 1972.
2. ( ) La Convención busca eliminar los bienes culturales y naturales antiguos.
3. ( ) El patrimonio cultural incluye monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos.
4. ( ) El patrimonio natural incluye edificios y esculturas antiguas solamente.
5. ( ) Uno de los objetivos de la Convención es fomentar la cooperación internacional entre los países.
6. ( ) Las Misiones Jesuíticas de Paraguay están ubicadas en el departamento de Itapúa.
7. ( ) Las Misiones Jesuíticas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.
8. ( ) Las Misiones Jesuíticas fueron construidas únicamente por los españoles, sin participación de los guaraníes.
Respuestas correctas:1.V | 2. F | 3. V | 4. F | 5. F| 6.V | 7.V | 8. F
Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Unesco.