Día de la Bandera. Invocación y juramento a la bandera

1. Primera bandera (1811)

Usada desde el 15 de mayo hasta el 16 de junio de 1811. Tiene un campo azul con una estrella blanca de cinco puntas en la esquina superior izquierda. La estrella simbolizaba la libertad y la independencia del nuevo Estado paraguayo.

2. Segunda bandera (1811)

Ese mismo año fue izada la segunda bandera, el 17 de junio de 1811. Formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y azul.

Sus colores representaban la unión, la riqueza y el patriotismo de la naciente República.

3. Tercera bandera (1812)

El 15 de agosto de 1812, la tercera bandera ya presentaba la actual tricolor, aunque la franja blanca del medio era más ancha que las otras. Esta combinación de colores fue inspirada en los ideales de libertad, igualdad y justicia, convirtiéndose en la base de la bandera actual.

4. Bandera actual (Desde el 25 de noviembre de 1842 hasta la actualidad)

Tiene tres franjas horizontales iguales: roja, blanca y azul, pero incorpora dos escudos nacionales: el Oficial en el anverso y el de Hacienda en el reverso.

- Anverso: el Escudo Nacional, con la estrella amarilla rodeada por una corona de palma y olivo, símbolo de la independencia.

- Reverso: el Escudo de Hacienda, representado por un león custodiando el gorro frigio con el lema «Paz y Justicia».

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Invocación a la bandera

Bandera inmaculada,

emblema de la patria,

encarnación purísima de nuestras

glorias.

A tu sombra acudimos

a recibir la sagrada inspiración

del patriotismo.

Al contemplarte,

nuestras almas llenas de en-

tusiasmo,

te veneran y aclaman en

este día.

Que tú seas, por siempre,

la madre altiva de nues-

tras instituciones.

Juramento a la bandera

¡Salud hermosa bandera de mi patria amada!

En este día venimos a depositar bajo tu sombra

la ofrenda de nuestro más puro patriotismo,

a fin de que ondees siempre bella y triunfante

a donde quiera que te lleve la fuerza del destino.

¡Compañeros!

¿Queréis que el rojo de nuestra bandera

sea siempre el símbolo de la gloria,

que evoque el deber de todo paraguayo,

de verter su sangre en defensa de la integri-

dad e independencia de nuestra patria?

(Sí, lo queremos)

¿Queréis que el blanco de nuestra bandera

sea siempre evocadora de paz y confraternidad,

en el horizonte de nuestra patria?

(Sí, lo queremos)

¿Queréis que el azul de nuestra bandera

sea siempre evocadora de grandeza,

como el cielo de nuestra patria?

(Sí, lo queremos)

¿Queréis en fin, que esta tricolor bandera

sea siempre evocadora de paz y justicia,

de prosperidad y bienestar?

(Sí, lo queremos)

Pues bien, juremos en este día memorable

que la amaremos eternamente,

y la defenderemos con todo el fervor y entu-

siasmo de nuestros corazones,

y con toda la energía de nuestro brazos.

Todos (levantando el brazo derecho hacia el

frente): ¡Sí, lo juramos!

APRENDE MÁS

Responde.

1. ¿Qué característica tenía la primera bandera del Paraguay utilizada en 1811 y qué simbolizaba su estrella blanca?

2. ¿Cuáles eran los colores de la segunda bandera de 1811 y qué representaban?

3. ¿Qué diferencia presentaba la tercera bandera de 1812 con respecto a la bandera actual?

4. ¿Qué escudos aparecen en la bandera actual del Paraguay y en qué lado de la bandera se encuentra cada uno?

Fuentes:

- Congreso de la Nación Paraguaya. Ley del 25 de noviembre de 1842, que oficializó la Bandera de la República del Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Símbolos Patrios de la República del Paraguay.