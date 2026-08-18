Ciencias Sociales Segundo Ciclo
18 de agosto de 2026 a la - 01:00

La negociación: el superpoder para resolver problemas juntos

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GENTILEZA

Partimos de una situación que puede ocurrir en el colegio: imagina que tú y tu mejor amigo quieren usar la misma cancha durante el recreo, pero uno quiere jugar fútbol de salón y el otro básquetbol. Tienen dos caminos: discutir y enojarse hasta que nadie disfrute el recreo, o sentarse a conversar para encontrar una solución donde ambos ganen. Ese segundo camino se llama negociación.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

La negociación es un proceso de diálogo en el que dos o más personas que tienen un problema o ideas diferentes buscan una solución que beneficie a todos, sin pelear ni imponer su voluntad. No se trata de ver quién «gana» o quién «pierde», sino de colaborar como un equipo y llegar a un acuerdo justo.

En la vida diaria todos podemos enfrentar conflictos con nuestros compañeros, amigos, hermanos o vecinos. Estos desacuerdos pueden surgir por un malentendido, por querer usar el mismo objeto, por diferencias de opinión o por no cumplir un compromiso. Los conflictos son normales, pero la forma en que los resolvemos puede fortalecer o dañar nuestras relaciones.

La negociación es una herramienta muy útil para solucionar los problemas interpersonales de manera pacífica. Cuando negociamos, evitamos las peleas, los insultos y la violencia. En lugar de imponer nuestras ideas, buscamos alternativas que permitan satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas.

Negociar también nos ayuda a desarrollar valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad y la cooperación.

Lea más: La negociación en la solución de los problemas

Practicar la negociación en la escuela, en la familia y en la comunidad contribuye a crear un ambiente de convivencia armónica. Antes de actuar con enojo, es recomendable conversar, escuchar, proponer soluciones y aceptar acuerdos que sean justos. De esta manera aprendemos a resolver los conflictos con madurez y a construir relaciones basadas en el diálogo y el respeto mutuo.

Casos de conflictos para analizar y resolver

Caso 1:

Durante el recreo, Sofía y Camila quieren utilizar el mismo balón para jugar con sus respectivos grupos de amigas.

Ninguna de las dos está dispuesta a ceder y comienzan a discutir. La discusión llama la atención de otros compañeros, quienes empiezan a tomar partido por una u otra. El ambiente se vuelve tenso y nadie puede disfrutar del recreo.

Pregunta: ¿Cómo podrían Sofía y Camila negociar para resolver este conflicto de manera pacífica y lograr que todos puedan jugar?

Caso 2:

Durante una actividad en clase, el profesor pidió a los alumnos que trabajaran en parejas. Miguel quería formar equipo con Andrés, pero

Andrés eligió trabajar con otro compañero sin explicarle el motivo. Miguel se sintió rechazado y comenzó a decir comentarios negativos sobre Andrés frente a otros compañeros. Poco a poco, varios alumnos dejaron de hablarse y el ambiente en el aula se volvió incómodo.

Pregunta: ¿Cómo podrían Miguel y Andrés dialogar y negociar para resolver este conflicto de manera pacífica y recuperar una buena convivencia con sus compañeros?