La negociación: el superpoder para resolver problemas juntos

La negociación es un proceso de diálogo en el que dos o más personas que tienen un problema o ideas diferentes buscan una solución que beneficie a todos, sin pelear ni imponer su voluntad. No se trata de ver quién «gana» o quién «pierde», sino de colaborar como un equipo y llegar a un acuerdo justo.

En la vida diaria todos podemos enfrentar conflictos con nuestros compañeros, amigos, hermanos o vecinos. Estos desacuerdos pueden surgir por un malentendido, por querer usar el mismo objeto, por diferencias de opinión o por no cumplir un compromiso. Los conflictos son normales, pero la forma en que los resolvemos puede fortalecer o dañar nuestras relaciones.

La negociación es una herramienta muy útil para solucionar los problemas interpersonales de manera pacífica. Cuando negociamos, evitamos las peleas, los insultos y la violencia. En lugar de imponer nuestras ideas, buscamos alternativas que permitan satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas.

Negociar también nos ayuda a desarrollar valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad y la cooperación.

Lea más: La negociación en la solución de los problemas

Practicar la negociación en la escuela, en la familia y en la comunidad contribuye a crear un ambiente de convivencia armónica. Antes de actuar con enojo, es recomendable conversar, escuchar, proponer soluciones y aceptar acuerdos que sean justos. De esta manera aprendemos a resolver los conflictos con madurez y a construir relaciones basadas en el diálogo y el respeto mutuo.

Casos de conflictos para analizar y resolver

Caso 1:

Durante el recreo, Sofía y Camila quieren utilizar el mismo balón para jugar con sus respectivos grupos de amigas.

Ninguna de las dos está dispuesta a ceder y comienzan a discutir. La discusión llama la atención de otros compañeros, quienes empiezan a tomar partido por una u otra. El ambiente se vuelve tenso y nadie puede disfrutar del recreo.

Pregunta: ¿Cómo podrían Sofía y Camila negociar para resolver este conflicto de manera pacífica y lograr que todos puedan jugar?

Caso 2:

Durante una actividad en clase, el profesor pidió a los alumnos que trabajaran en parejas. Miguel quería formar equipo con Andrés, pero

Andrés eligió trabajar con otro compañero sin explicarle el motivo. Miguel se sintió rechazado y comenzó a decir comentarios negativos sobre Andrés frente a otros compañeros. Poco a poco, varios alumnos dejaron de hablarse y el ambiente en el aula se volvió incómodo.

Pregunta: ¿Cómo podrían Miguel y Andrés dialogar y negociar para resolver este conflicto de manera pacífica y recuperar una buena convivencia con sus compañeros?