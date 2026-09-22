Concepto, origen, elementos y poderes del Estado paraguayo

¿Qué es el Estado paraguayo?

La Constitución Nacional —que es la ley más importante del país— señala que Paraguay es un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado. También establece que su forma de gobierno es una república democrática.

Ser una república democrática quiere decir que las autoridades son elegidas por la ciudadanía mediante el voto y que deben respetar las leyes.

¿Cuál es el origen del Estado paraguayo?

El origen del Estado paraguayo está relacionado con la independencia del Paraguay, ocurrida durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo de 1811. En esos días, un grupo de patriotas logró que el país dejara de depender del Gobierno español.

A partir de ese momento, Paraguay comenzó a tomar sus propias decisiones y a organizar sus instituciones. Con el paso de los años, el país tuvo diferentes gobiernos y constituciones.

La Constitución Nacional vigente fue promulgada el 20 de junio de 1992. En ella se establecen los derechos y deberes de los habitantes, así como la forma en que se organiza el Estado.

Lea más: Los poderes del Estado paraguayo (1)

Los cuatro elementos del Estado paraguayo

Para que exista un Estado, deben reunirse cuatro componentes fundamentales:

Población. Somos todas las personas que habitamos en el país (paraguayos y residentes extranjeros), con derechos y deberes.

Territorio. Es el espacio físico donde se aplica la autoridad del Estado. Incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y los ríos (como el río Paraguay y Paraná).

Gobierno. El Gobierno está formado por las autoridades e instituciones encargadas de dirigir el país y cumplir las leyes. Su tarea es administrar los recursos públicos, ofrecer servicios a la población y tomar decisiones para el bien común.

Soberanía. Es el poder supremo que tiene el Paraguay para tomar sus propias decisiones de forma independiente, sin aceptar órdenes de otros países. En Paraguay, la soberanía reside en el pueblo.

Los tres Poderes del Estado

Nuestra Constitución establece que el Gobierno es una democracia representativa. Para evitar que una sola persona concentre todo el control, el poder se divide en: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Cada uno tiene funciones diferentes, pero deben colaborar para que el país funcione correctamente.

Poder Ejecutivo. Se encarga de administrar el país y poner en práctica las leyes. Está liderado por el presidente de la República, acompañado por el vicepresidente y los ministros.

Entre sus tareas se encuentran dirigir las políticas públicas, representar al país ante otras naciones, preparar proyectos para mejorar los servicios públicos y administrar los recursos del Estado. Su sede es el Palacio de los López.

Poder Legislativo. Compuesto por el Congreso Nacional, dividido en dos cámaras: Senadores y Diputados. Los legisladores representan a la ciudadanía. Además de elaborar leyes, pueden controlar algunas acciones del Poder Ejecutivo y debatir asuntos importantes para el país, como el uso del dinero público.

Poder Judicial. Integrado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales o jueces. Se encarga de hacer cumplir la ley, administrar justicia e impartir sanciones cuando las normas no se respetan.

APRENDE MÁS

I. Responde.

1. ¿Qué es el Estado y por qué es necesario que exista dentro de una sociedad?

2. ¿Qué hecho histórico marcó el inicio del camino hacia la independencia del Paraguay y en qué fecha ocurrió?

3. ¿Qué diferencias hay entre el elemento Población y el elemento Gobierno?

4. ¿Por qué es importante para la democracia que los tres Poderes del Estado sean independientes y ninguno mande sobre los otros dos?

II. Completa cada situación con el Poder del Estado al que le corresponde resolver.

a. Aprobar una nueva ley para proteger los bosques nativos. Poder: __________

b. Juzgar a una persona que cometió un robo. Poder: ___________

c. Construir un nuevo hospital público con fondos del presupuesto nacional. Poder: _________________

Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo.