Guaraní Segundo Ciclo
17 de febrero de 2026 - 01:00

Terere Ára

GENTILEZA

Terere Ára ojegueromandu’a arapokõi paha jasykõime, upévare ñamoñe’eta terere rehe.

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Terere peteĩ mbopiro’yha ñanemba’etéva, ymaite guive, ko’ágã ha tapiaite ñanemoirũva ñane retã tuichakue javeve.

Arahaku ha araro’ýpe, arakue ha pyharekue terere omoirũ maymavaitépe.

Terere oñongatu ñane rembikuaa, ñane rembiasa, ñane remiandu, ñane rembipota ha ñane remimbyasy.

Terere ombohasa tovasy, tovapuku, pochy, py’aro, py’atarova, ñeko’õi, pirevai, ay ha kaigue.

Terere jerépe ijapaite: pukarã, káso ñemombe’u, mbarakapu ha purahéi.

Y ro’ysãmi ha ka’a jaguerekóma guive jaguerekóma avei terere.

Kokũ, kapi’i katĩ, cedrón Paraguay, parapara’i, menta, menta’i, santa lucía morotĩ, cedrón kapi’i, limo ha aguakáte rogue ha am- buéva rykuere ojehe’a y ro’ysãre ha jaipytévo ombopiro’y ha omohesãi ñande rete.

Reg̃uahẽ reg̃uahẽhápe ko ñane retãme, rejuhúta katuete peteĩ tapicha pukavýpe nemomaiteíva tereremíre.

Ñe’ẽndy

Mbopiro’yha: refrescante.

Ñanemba’etéva: totalmente nuestro.

Ymaite guive: desde hace mucho tiempo.

Ko’ágã: ahora.

Tapiaite: siempre.

Ñanemoirũva: que nos acompaña.

Maymavaitépe: a todos.

I. Embohovái

-Araka’épa terere omoirũ maymavaitépe.

-Mba’épa ija tererejerépe.

-Mba’épa ojapo terere ñande retére.

II. Ehai guaraníme

-Conocimiento:

-Historia:

-Sentimiento

-Deseo, anhelo:

-Pena, nostalgia:

III. Embojoaju mba’épa he’ise

1. Tovasy (_____) Ansiedad

2. Pochy (_____) Rencor

3. Py’aro (_____) Antipatía

4. Py’atarova (_____) Tristeza

5. Pirevai (_____) Malhumor

6. Ay (_____) Pereza

7. Kaigue (_____) Enojo

IV. Emohenda porã ko’ã pohã réra

1. Kkoũ:

2. ka’pii kĩat:

3. cróned aguParay:

4. papara’ira:

5. mtean:

6. i’meant:

7. staan cílua:

8. drceón pika’i:

V. Emoñe’ẽ ha emoha’ãnga ko ñe’ẽjoaju

Reg̃uahẽ reg̃uahẽhápe ko ñane retãme, rejuhúta katuete peteĩ tapicha pukavýpe nemomaiteíva tereremíre.