Terere Ára

Terere peteĩ mbopiro’yha ñanemba’etéva, ymaite guive, ko’ágã ha tapiaite ñanemoirũva ñane retã tuichakue javeve.
Arahaku ha araro’ýpe, arakue ha pyharekue terere omoirũ maymavaitépe.
Terere oñongatu ñane rembikuaa, ñane rembiasa, ñane remiandu, ñane rembipota ha ñane remimbyasy.
Terere ombohasa tovasy, tovapuku, pochy, py’aro, py’atarova, ñeko’õi, pirevai, ay ha kaigue.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Terere jerépe ijapaite: pukarã, káso ñemombe’u, mbarakapu ha purahéi.
Y ro’ysãmi ha ka’a jaguerekóma guive jaguerekóma avei terere.
Kokũ, kapi’i katĩ, cedrón Paraguay, parapara’i, menta, menta’i, santa lucía morotĩ, cedrón kapi’i, limo ha aguakáte rogue ha am- buéva rykuere ojehe’a y ro’ysãre ha jaipytévo ombopiro’y ha omohesãi ñande rete.
Reg̃uahẽ reg̃uahẽhápe ko ñane retãme, rejuhúta katuete peteĩ tapicha pukavýpe nemomaiteíva tereremíre.
Ñe’ẽndy
Mbopiro’yha: refrescante.
Ñanemba’etéva: totalmente nuestro.
Ymaite guive: desde hace mucho tiempo.
Ko’ágã: ahora.
Tapiaite: siempre.
Ñanemoirũva: que nos acompaña.
Maymavaitépe: a todos.
I. Embohovái
-Araka’épa terere omoirũ maymavaitépe.
-Mba’épa ija tererejerépe.
-Mba’épa ojapo terere ñande retére.
II. Ehai guaraníme
-Conocimiento:
-Historia:
-Sentimiento
-Deseo, anhelo:
-Pena, nostalgia:
III. Embojoaju mba’épa he’ise
1. Tovasy (_____) Ansiedad
2. Pochy (_____) Rencor
3. Py’aro (_____) Antipatía
4. Py’atarova (_____) Tristeza
5. Pirevai (_____) Malhumor
6. Ay (_____) Pereza
7. Kaigue (_____) Enojo
IV. Emohenda porã ko’ã pohã réra
1. Kkoũ:
2. ka’pii kĩat:
3. cróned aguParay:
4. papara’ira:
5. mtean:
6. i’meant:
7. staan cílua:
8. drceón pika’i:
V. Emoñe’ẽ ha emoha’ãnga ko ñe’ẽjoaju
Reg̃uahẽ reg̃uahẽhápe ko ñane retãme, rejuhúta katuete peteĩ tapicha pukavýpe nemomaiteíva tereremíre.