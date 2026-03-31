Guaraní Segundo Ciclo
31 de marzo de 2026 - 01:00

Partes del cuerpo en guaraní

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GENTILEZA

Ñande rete

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Emaña ta’ãngáre ha emoĩmba ñande rete réra.

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Ñe’ẽndy

1. Ajúra: cuello.

2. Akã: cabeza.

3. Akãrague: cabello.

4. Ati’y: hombro.

5. Atukupe: espalda.

6. Jyva: brazo.

7. Jyvanga: codo.

8. Juru: boca.

9. kuã: dedo de la mano.

10. Nambi: oreja.

11. Po: mano.

12. Py: pie.

13. Pyti’a: pecho.

14. Pysã: dedo del pie.

15. Pyta: talón.

16. Py’a: estómago.

17. Tañykã: barbilla, mentón.

18. Tenypy’ã: rodilla.

19. Tetyma: pierna.

20. Tesa: ojo.

21. Tyvyta: ceja.

22. Tĩ: nariz.

23. Tumby: nalga.