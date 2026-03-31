Partes del cuerpo en guaraní

Emaña ta’ãngáre ha emoĩmba ñande rete réra.
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Ñe’ẽndy
1. Ajúra: cuello.
2. Akã: cabeza.
3. Akãrague: cabello.
4. Ati’y: hombro.
5. Atukupe: espalda.
6. Jyva: brazo.
7. Jyvanga: codo.
8. Juru: boca.
9. kuã: dedo de la mano.
10. Nambi: oreja.
11. Po: mano.
12. Py: pie.
13. Pyti’a: pecho.
14. Pysã: dedo del pie.
15. Pyta: talón.
16. Py’a: estómago.
17. Tañykã: barbilla, mentón.
18. Tenypy’ã: rodilla.
19. Tetyma: pierna.
20. Tesa: ojo.
21. Tyvyta: ceja.
22. Tĩ: nariz.
23. Tumby: nalga.