Guaraní Segundo Ciclo
09 de junio de 2026 a la - 01:00

Números ordinales en guaraní

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GENTILEZA

Papapy papyháva oñemoheñói ñambojoapývo ñe’ẽpehẽtai “ha” papapy papývare.

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

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Ojeikuaava’erã papapy papyháva oje’e porã hagua mba’e tendápe oĩ ava, mymba térã oimeraẽ mba’e.

1ha – peteĩha

2ha – mokõiha

3ha – mbohapyha

4ha – irundyha

5ha – poha

6ha – poteĩha

7ha – pokõiha

8ha – poapyha

9ha – porundyha

10ha – paha

11ha – pateĩha

12ha – pakõiha

13ha – paapyha

14ha – parundyha

15ha – papoha

16ha – papoteĩha

17ha – papokõiha

18ha – papoapyha

19ha – paporundyha

20ha – mokõipaha

30ha – mbohapypaha

40ha – irundypaha

50ha – popaha

60ha – poteĩpaha

70ha – pokõipaha

80ha – poapypaha

90ha – porundypaha

100ha – saha

200ha – mokõisaha

300ha – mbohapysaha

400ha – irundysaha

500ha – posaha

1.000ha – suha

2.000ha – mokõisuha

10.000ha – pasuha

100.000ha – sasuha

1.000.000ha – suaha

Tembiaporã

I. Mba’éichapa oje’e 10ha guaraníme.

1) suha

2) poha

3) paha

4) saha

II. Mba’e papapýpa pakõiha

1) 17ha

2) 10ha

3) 14ha

4) 12ha

III. Mba’éichapa oje’e 100ha guaraníme.

1) paha

2) poha

3) saha

4) peteĩha

IV. Mba’e papapýpa mokõipaha.

1) 12ha

2) 20ha

3) 22ha

4) 200ha

V. Paha he’iserõ 10pa, mba’épa he’ise popaha.

1) 5ha

2) 10ha

3) 15ha

4) 50ha

VI. Embohovái.

1. Mba’érepa ojekuaava’erã papapy papyháva guaraníme.

2. Mba’éichapa ikatu ojeiporu papapy.

VII. Ehai ko’ã papapy.

1) 3ha →

2) 17ha →

3) 200ha →

4) 3.000ha →

VIII. Emoĩmba.

1) 15ha → pa _________

2) 12ha → pa _________

3) 30ha → _________ paha.

4) 440ha → ________ saha.

IX. Ehai papapy oñemohendáva.

1) peteĩha – mokõiha – mbohapyha – ____________ – ____________

2) poha – paha – papoha – _________________ – _________________

3) saha – porundypaha – poapypaha – _________________ – _________________