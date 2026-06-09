Números ordinales en guaraní

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Ojeikuaava’erã papapy papyháva oje’e porã hagua mba’e tendápe oĩ ava, mymba térã oimeraẽ mba’e.
1ha – peteĩha
2ha – mokõiha
3ha – mbohapyha
4ha – irundyha
5ha – poha
6ha – poteĩha
7ha – pokõiha
8ha – poapyha
9ha – porundyha
10ha – paha
11ha – pateĩha
12ha – pakõiha
13ha – paapyha
14ha – parundyha
15ha – papoha
16ha – papoteĩha
17ha – papokõiha
18ha – papoapyha
19ha – paporundyha
20ha – mokõipaha
30ha – mbohapypaha
40ha – irundypaha
50ha – popaha
60ha – poteĩpaha
70ha – pokõipaha
80ha – poapypaha
90ha – porundypaha
100ha – saha
200ha – mokõisaha
300ha – mbohapysaha
400ha – irundysaha
500ha – posaha
1.000ha – suha
2.000ha – mokõisuha
10.000ha – pasuha
100.000ha – sasuha
1.000.000ha – suaha
Tembiaporã
I. Mba’éichapa oje’e 10ha guaraníme.
1) suha
2) poha
3) paha
4) saha
II. Mba’e papapýpa pakõiha
1) 17ha
2) 10ha
3) 14ha
4) 12ha
III. Mba’éichapa oje’e 100ha guaraníme.
1) paha
2) poha
3) saha
4) peteĩha
IV. Mba’e papapýpa mokõipaha.
1) 12ha
2) 20ha
3) 22ha
4) 200ha
V. Paha he’iserõ 10pa, mba’épa he’ise popaha.
1) 5ha
2) 10ha
3) 15ha
4) 50ha
VI. Embohovái.
1. Mba’érepa ojekuaava’erã papapy papyháva guaraníme.
2. Mba’éichapa ikatu ojeiporu papapy.
VII. Ehai ko’ã papapy.
1) 3ha →
2) 17ha →
3) 200ha →
4) 3.000ha →
VIII. Emoĩmba.
1) 15ha → pa _________
2) 12ha → pa _________
3) 30ha → _________ paha.
4) 440ha → ________ saha.
IX. Ehai papapy oñemohendáva.
1) peteĩha – mokõiha – mbohapyha – ____________ – ____________
2) poha – paha – papoha – _________________ – _________________
3) saha – porundypaha – poapypaha – _________________ – _________________