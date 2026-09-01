Los animales salvajes en guaraní

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Paraguái ka’aguy henyhẽ mymbakuéragui
Ka’aguyýpe oiko jaguarete, karaja, tukã, tatu, mborevi ha heta guyra iporãitereíva. Ko’ã mymbakuéra ojuhu ka’aguýpe tembi’u, y ha tenda oikoha ha omongakuaahápe imembykuéra.
Peteĩteĩ mymba oreko hembiaporã tekohápe. Oĩ omyasãiva yvyramáta ra’ỹi, ambuekuéra ho’u mymba’i ha upéicha oipytyvõ ka’aguy opyta porã hag̃ua. Opa mymba oñondivepa omboheko porã ka’aguy rekove.
Peteĩ mymba okañýramo, ambue mymbakuéra avei ikatu oiko asy ha okañy. Mayma tapicha ñañangarekova’erã ka’aguýre. Ani jajuka mymbakuéra, ani jaity yty, ani ñahundi yvyramáta, ha ñañotỹ meme yvyramáta pyahu. Ñañangarekóramo ka’aguýre, ñañangarekóta avei y, yvytu porã ha opa tekove rehe.
Ñe’ẽndy
1. Ka’aguy: selva.
2. Tukã: tucán.
3. Tatu: armadillo.
4. Mborevi: tapir.
5. Omongakuaahápe: donde crían.
6. Hembiaporã: sus tareas.
7. Okañýramo: si se pierde, si se extingue.
8. Ñañangarekova’erã: debemos cuidar.
9. Ani jaity yty: no arrojemos basura.
10. Ñañotỹ meme yvyramáta pyahu: plantemos a menudo árboles nuevos.
EIKUAAVE
I. Embohovái ko’ã porandu.
1. Mávapa oiko Paraguái ka’aguýpe.
2. Mba’épa ojuhu mymbakuéra ka’aguýpe.
3. Mba’épa jajapova’erã ñañangareko hag̃ua ka’aguýre.
4. Mba’érepa naiporãi jajuka mymbakuéra ka’aguygua.
II. Eiporavo papapy oĩ porãva.
Oñehundíramo heta yvyramáta.
1. Mymbakuéra oguerekóta hetave tembi’u.
2. Heta mymba róga oñehundíta.
3. Guyrakuéra oñembohetavéta.
4. Oñembohetavéta y.
III. Eiporavo pe mbohovái hekopetéva.
A. Mávapa téra (sustantivo) ko’ápe.
“Pe jaguarete oiko ka’aguýpe”
1. Oiko 2. Ka’aguýpe 3. Jaguarete 4. Pe
Ã. Mávapa ñe’ẽtéva (verbo).
“Karajakuéra ojupi yvyráre ka’aguýpe”
1. Karajakuéra 2. Yvyráre 3. Ojupi 4. Ka’aguýpe
CH. Mávapa teroja (adjetivo).
“Tukã oguereko tĩ guasu.”
1. Tukã 2. Tĩ 3. Guasu 4. Oguereko