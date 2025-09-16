Áreas de figuras geométricas: triángulo, cuadrado y rectángulo

1. Área del triángulo: el área del triángulo es igual al producto de la base por la altura entre dos.

2. Área del cuadrado: el área del cuadrado es igual al producto de dos lados.

3. Área del rectángulo: el área del rectángulo es igual al producto del largo por el ancho, donde:

A continuación, se presenta una serie de problemas matemáticos orientados a calcular las áreas de triángulos, cuadrados y rectángulos. Verifica tus respuestas.

1. Un triángulo tiene una base de 10 cm y una altura de 6 cm. ¿Cuál es su área?

2. ¿Cuál es el área de un cuadrado de 5 cm de lado?

3. Un cuadrado tiene un área de 64 cm². ¿Cuál es la longitud de sus lados?

4. Un rectángulo tiene una longitud de 12 cm de largo y un ancho de 7 cm. ¿Cuál es su área?