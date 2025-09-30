Área de figuras geométricas

Comprender cómo calcular el área de formas específicas, como el trapecio y el rombo, es importante para resolver problemas geométricos complejos y también para fortalecer habilidades analíticas y de razonamiento lógico.

1. Calcula el área de las figuras

2. Resuelve los problemas planteados

a. Mi padre venderá un pequeño terreno que tiene en la ciudad de San Bernardino. Necesita conocer la medida de la superficie total para colocar en el letrero que mandó confeccionar. Ayúdalo a determinar cuántos metros cuadrados tiene.

b. En la gráfica se muestran las dimensiones de un terreno que se desea empastar con pasto sintético.¿Cuántos m² se necesitarán para cubrir toda la superficie, si el m² de pasto sintético está a G. 35 000?¿Cuánto dinero se requerirá para la compra?

Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudios. Matemática 2.° ciclo. Arandu ABC Escolar. 2016.