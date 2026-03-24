Números ordinales hasta el vigésimo. Ejercicios

Numeral ordinal

-1.º (1.er), 1.ª: primero (apocopado primer), fem. primera.

-2.º, 2.ª: segundo, fem. segunda.

-3.º (3.er), 3.ª: tercero (apocopado tercer), fem. tercera.

-4.º, 4.ª: cuarto, fem. cuarta.

-5.º, 5.ª: quinto, fem. quinta.

-6.º, 6.ª: sexto, fem. sexta.

-7.º, 7.ª: séptimo, fem. séptima (también sétimo, -ma).

-8.º, 8.ª: octavo, fem. octava.

-9.º, 9.ª: noveno, fem. novena (hoy raro nono, -na).

-10.º, 10.ª: décimo, fem. décima.

-11.º, 11.ª: undécimo, fem. undécima (también, modernamente, decimoprimero o décimo primero; apocopado decimoprimer o décimo primer; fem. decimoprimera o décima primera).

-12.º, 12.ª: duodécimo, fem. duodécima (también, modernamente, decimosegundo o décimo segundo, fem. decimosegunda o décima segunda).

-13.º (13.er), 13.ª: decimotercero o décimo tercero (apocopado decimotercer o décimo tercer), fem. decimotercera o décima tercera.

-14.º, 14.ª, etc.: decimocuarto o décimo cuarto, fem. decimocuarta o décima cuarta, etc.

-20.º, 20.ª: vigésimo, fem. vigésima.

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1. Escribe los números ordinales del 1.° al 9.° iniciando con el niño de la izquierda.

2. Observa la imagen y responde con F o V según corresponde.

a. ( ) El segundo es un niño que tiene zapatos y cartel de color azul.

b. ( ) La cuarta niña es pelirroja y porta un cartel verde.

c. ( ) La séptima es una niña que viste un pantalón azul.

d. ( ) La novena es una niña de tez morena, cabello encrespado y porta un cartel verde.

e. ( ) El quinto es un niño que porta un cartel lila.

3. Escribe el número ordinal que falta.

a) 1.°, 2.°, _____, 4.°, 5.°

b) 7.°, _____, 9.°, 10.°, 11.°

c) 15.°, 16.°, _____, 18.°, 19.°

4. Escribe con letras los siguientes números ordinales.

a) 3.° →

b) 12.° →

c) 20.° →

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Segundo ciclo.