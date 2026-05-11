Números racionales positivos en notación fraccionaria y decimal

¿Qué son los números racionales positivos?

Los números racionales positivos son todos aquellos números mayores que cero que podemos escribirlos de dos formas: como fracciones o como decimales, la forma decimal que estudiaremos en la siguiente entrega.

Son racionales porque se pueden escribir como una razón (una división) entre dos números enteros. Positivos porque son mayores que 0. Ejemplos de números racionales positivos:

En fracción: 1/2, 5/2

En decimal: 0,5, 0,75, 2,25

A. Notación fraccionaria

Una fracción se compone de dos números separados por una línea:

-Numerador (arriba): Indica cuántas partes «tomamos».

-Denominador (abajo): Indica en cuántas partes iguales se dividió el entero.

Ejemplo:

En la fracción 3/4 , el denominador 4 indica que la unidad se ha dividido en cuatro partes iguales, y el numerador 3, que se ha tomado tres de esas partes iguales.

Nomenclatura: para leer una fracción se enuncia primero el numerador y después el denominador.

Si el denominador es 2, se lee medios; si es 3, tercios; si es 4, cuartos; si es 5, quintos; si es 6, sextos; si es 7, séptimos; si es 8, octavos; si es 9, noveno; si es 10, décimos.

Si el denominador es mayor que 10, se añade al número la terminación avo.

Ejemplos:

-Se lee un medio: 1/2

-Se lee cinco doceavos: 5/12

Toda fracción puede considerarse como el cociente de una división, en la cual el numerador representa el dividendo y el denominador el divisor.

Lea más: Fracciones: concepto y elementos

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Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.