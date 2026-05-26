Divisibilidad por: 2, 3, 5, 7 y 11. Reglas, ejemplos resueltos y ejercicios

Existen reglas sencillas que facilitan descubrir rápidamente si un número es divisible por 2, 3, 5, 7 y 11.

Divisibilidad por 2

Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par: 2, 4, 6 u 8.

Ejemplos

24 → termina en 4 → sí, es divisible por 2.

58 → termina en 8 → sí, es divisible por 2.

73 → termina en 3 → no es divisible por 2.

Divisibilidad por 3

Un número es divisible por 3 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es múltiplo de 3.

Ejemplos

123 → 1 + 2 + 3 = 6 → Es divisible por 3.

222 → 2 + 2 + 2 = 6 → Es divisible por 3.

145 → 1 + 4 + 5 = 10 → No es divisible por 3.

Divisibilidad por 5

Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o 5.

Ejemplos

45 → termina en 5 → Es divisible por 5.

120 → termina en 0 → Es divisible por 5.

63 → termina en 3 → No es divisible por 5.

Divisibilidad por 7

Para saber si un número es divisible por 7, se puede usar una regla práctica:

Separamos la última cifra (la primera de la derecha), la multiplicamos por 2 y el producto la restamos del número restante. Si el resultado es divisible por 7, el número también lo es.

Ejemplos

203: última cifra es 3 (la primera de la derecha)

3 × 2 = 6

20 − 6 = 14

Como 14 es divisible por 7, entonces 203 también lo es.

Lea más: Criterios de divisibilidad

Divisibilidad por 11

Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras en posiciones o lugares impares y la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar par, de derecha a izquierda, es 0 o múltiplo de 11.

Ejemplo

-121: (1 + 1) − 2 = 0

Entonces 121 es divisible por 11.

-462: (4 + 2) − 6 = 0

Entonces 462 es divisible por 11.

Las reglas de divisibilidad ayudan a resolver operaciones más rápido y facilitan el trabajo con las multiplicaciones, las divisiones y las fracciones.

¡Practicar todos los días te convertirá en un gran matemático!

APRENDE MÁS

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.