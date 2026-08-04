Sumas de números enteros hasta la unidad de millón

Lee con atención, resuelve cada operación paso a paso y recuerda realizar correctamente las reagrupaciones cuando sea necesario. ¡Concéntrate, confía en tus conocimientos y demuestra que puedes obtener todas las respuestas correctas! Verifica tus resultados.

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<b>Respuestas </b>

1. 4.972.433

2. 7.943.442

3. 6.533.321

4. 8.753.405

5. 4.806.443

6. 7.213.411

7. 10.101.070

8. 5.607.312

9. 8.237.344

10. 6.666.041

11. 9.032.413

12. 7.677.103

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.