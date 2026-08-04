Sumas de números enteros hasta la unidad de millón

Lee con atención, resuelve cada operación paso a paso y recuerda realizar correctamente las reagrupaciones cuando sea necesario. ¡Concéntrate, confía en tus conocimientos y demuestra que puedes obtener todas las respuestas correctas! Verifica tus resultados.
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<b>Respuestas </b>
1. 4.972.433
2. 7.943.442
3. 6.533.321
4. 8.753.405
5. 4.806.443
6. 7.213.411
7. 10.101.070
8. 5.607.312
9. 8.237.344
10. 6.666.041
11. 9.032.413
12. 7.677.103
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.