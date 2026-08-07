Valor posicional, relativo y absoluto de los números

Recuerda:

-Valor posicional: es el lugar que ocupa la cifra (unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil o centenas de mil, etc.).

-Valor relativo: es el valor de la cifra según la posición que ocupa. Ejemplo: en el número 1348, el valor relativo del 3 es 300 (unidades).

-Valor absoluto: es el valor de la cifra por sí sola. En el mismo ejemplo anterior en el número 1348, el valor absoluto del 3 es 3.

Lea más: Valor posicional de los números (1)

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I. Aplica tus conocimientos sobre el valor posicional, valor relativo y valor absoluto de los números y resuelve estos ejercicios.

1. En el número 483 276, escribe:

a) Valor absoluto del 8:___________

b) Valor relativo del 8: ___________

c) Valor posicional del 8___________

2. En el número 154 820, ¿qué cifra ocupa el lugar de las decenas de mil?___________

3. En el número 327 415, escribe el valor relativo de las siguientes cifras:

a) 3 = ___________

b) 2 = ___________

c) 7 = ___________

4. Observa el número 604 781.

a) ¿Cuál es la cifra de las centenas de mil? _________

b) ¿Cuál es su valor relativo? _________

c) ¿Cuál es el valor absoluto de esa cifra?_________

II. Completa el cuadro.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.