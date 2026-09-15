Matemática Segundo Ciclo
15 de septiembre de 2026 a la - 01:00

¡A multiplicar números enteros por la unidad seguida de ceros!

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GENTILEZA

Cuando multiplicamos un número entero por 10, 100, 1000, 10 000 u otra unidad seguida de ceros: multiplicamos el número por la unidad y agregamos a la derecha del número tantos ceros como tenga el multiplicador.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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Ejemplos

24 × 10 = 240 se agrega 1 cero.

36 × 100 = 3600 se agregan 2 ceros.

125 × 1000 = 125 000 se agregan 3 ceros.

456 × 10 000 = 4 560 000 se agregan 4 ceros.

Lea más: Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros

APRENDE MÁS

I. Resuelve las siguientes multiplicaciones. Verifica tus respuestas.

1). 24 × 10 =

2). 35 × 100 =

3). 48 × 1000 =

4). 126 × 10 =

5). 245 × 100 =

6). 378 × 1000 =

7). 1234 × 10 =

8). 2056 × 100 =

9). 4321 × 1000 =

10). 12 345 × 10 =

11). 23 456 × 100 =

12). 34 567 × 1000 =

13). 45 678 × 10 =

14). 56 789 × 100 =

15). 6789 × 1000 =

II. Resuelve los problemas.

1) Una editorial imprimió 2450 libros para cada una de 10 escuelas. ¿Cuántos libros imprimió en total?

2) En una fábrica se producen 125 cajas por día. Si la fábrica trabaja durante 100 días, ¿cuántas cajas producirá en total?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.