¡A multiplicar números enteros por la unidad seguida de ceros!

Ejemplos

24 × 10 = 240 → se agrega 1 cero.

36 × 100 = 3600 → se agregan 2 ceros.

125 × 1000 = 125 000 → se agregan 3 ceros.

456 × 10 000 = 4 560 000 → se agregan 4 ceros.

Lea más: Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros

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I. Resuelve las siguientes multiplicaciones. Verifica tus respuestas.

1). 24 × 10 =

2). 35 × 100 =

3). 48 × 1000 =

4). 126 × 10 =

5). 245 × 100 =

6). 378 × 1000 =

7). 1234 × 10 =

8). 2056 × 100 =

9). 4321 × 1000 =

10). 12 345 × 10 =

11). 23 456 × 100 =

12). 34 567 × 1000 =

13). 45 678 × 10 =

14). 56 789 × 100 =

15). 6789 × 1000 =

II. Resuelve los problemas.

1) Una editorial imprimió 2450 libros para cada una de 10 escuelas. ¿Cuántos libros imprimió en total?

2) En una fábrica se producen 125 cajas por día. Si la fábrica trabaja durante 100 días, ¿cuántas cajas producirá en total?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.