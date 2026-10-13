Problemas sobre el área del cuadrado, rectángulo y paralelogramo

Para recordar

El cuadrado es también un cuadrilátero cuya base y altura tienen la misma medida, llamamos lado (l) a la base y (a) a la altura por tanto:

Área del cuadrado = l x l también podríamos escribir A = l2.

El paralelogramo es equivalente a un rectángulo con la misma base y la misma altura, por tanto:

Área del paralelogramo = b x h (base x altura).

El rectángulo es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos iguales, por tanto:

Área del rectángulo = b x h (base x altura) también podríamos escribir l x a (largo x ancho).

Lea más: Áreas de figuras geométricas: triángulo, cuadrado y rectángulo

APRENDE MÁS

1. Calcula el área de las figuras.

a) Paralelogramo: cuyos lados miden 5 cm y 8 cm.

b) Rectángulo: el largo mide 9 cm y el ancho mide 5 cm.

2. Analiza y resuelve los problemas.

a. Un dominó está formado por 28 piezas de 4 cm de largo y 2 cm de ancho. ¿Qué superficie se puede cubrir con todas las piezas?

b. Para confeccionar un juego de ludo grande, la profesora trajo una tabla cuadrada con un perímetro de 140 cm. ¿Cuál es su área?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.