Ejercicios sobre razón, proporción y magnitud

Resumen para recordar

Razón: comparación entre dos cantidades.

Razón aritmética: compara mediante una resta.

Ejemplo: 18 − 12 = 6

La diferencia es 6.

Razón geométrica: compara mediante una división.

Ejemplo: 18 ÷ 6 = 3

18 es 3 veces 6.

Proporción: igualdad entre dos razones geométricas.

6 : 3 = 10 : 5

Ambas razones son iguales a 2.

Magnitud: propiedad o característica que puede medirse, como la longitud, la masa, el tiempo, la capacidad o la temperatura.

Una forma fácil de recordarlo

RESTAR → razón aritmética → ¿cuánto más o menos?

DIVIDIR → razón geométrica → ¿cuántas veces?

IGUALAR DOS RAZONES → proporción

MEDIR → magnitud

Lea más: Razones y proporciones (2)

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1. Razón aritmética

En una biblioteca hay 25 libros de cuentos y 18 libros de ciencias. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cantidades?

25 − 18 = 7

Respuesta: hay 7 libros de cuentos más que libros de ciencias.

Ejemplo 2. Razón geométrica

Una bolsa contiene 20 naranjas y otra contiene 5. ¿Cuántas veces la primera cantidad contiene a la segunda?

20 ÷ 5 = 4

Respuesta: la primera bolsa tiene 4 veces la cantidad de naranjas de la segunda.

Ejemplo 3. Proporción

Las razones 6 : 3 y 12 : 6, ¿forman una proporción?

Calculamos:

6 ÷ 3 = 2

12 ÷ 6 = 2

Como ambas razones son iguales: 6 : 3 = 12 : 6 (se lee seis es a tres como doce es a seis).

Respuesta: sí, forman una proporción.

Ejemplo 4. Magnitud

Una botella contiene 2 litros de agua.

La magnitud que estamos considerando es la capacidad, y la unidad utilizada es el litro.

APRENDE MÁS

1. Identifica la magnitud y la unidad de medida que aparece en cada ejemplo.

2. Piensa y resuelve.

a) Lucía tiene 18 lápices de colores y José tiene 12. ¿Cuál es la razón aritmética entre ambas cantidades? Explica qué significa el resultado.

b) En una caja hay 24 marcadores y en otra hay 8. ¿Cuál es la razón geométrica entre ambas cantidades? Explica qué significa.

c) Para preparar una bebida se utilizan 2 cajas de jugo concentrado por cada 4 vasos de agua. Si se utilizan 4 cajas de jugo y 8 vasos de agua, ¿se mantiene la misma proporción? Explica cómo lo comprobaste.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.