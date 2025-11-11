Receta de clericó para niños y adultos

Esta refrescante bebida es perfecta para combatir el calor de diciembre y deleitarse con el sabor de las frutas tropicales. Vamos a prepararla.

Ingredientes

- 1 litro de jugo de uva preferiblemente sin azúcar añadida para obtener un sabor más auténtico.

- 2 manzanas peladas cortadas en cubitos pequeños.

- 2 peras peladas y cortadas en trozos.

- 1 piña pelada y cortada en trocitos.

- 3 naranjas peladas en tajadas y cortadas en rodajas o cubos.

- 1 durazno o melocotón sin hueso y en trozos.

- Un racimo de uvas sin semillas y partidas por la mitad.

- 1 litro de agua con gas (opcional), para añadirle un toque burbujeante.

- Hojas de menta para decorar y dar un toque de frescura (opcional).

- Azúcar o edulcorante a gusto y dependiendo del dulzor de las frutas.

Preparación

1. Preparar las frutas. Comienza lavando, pelando y cortando todas las frutas en pequeños trozos. Es importante que estén bien maduras para aprovechar al máximo su dulzor natural.

2. Mezclar los ingredientes. En una jarra grande, combina las frutas cortadas. Añade el jugo de uva y mezcla cuidadosamente para no romper las frutas.

3. Añadir dulzura. Si prefieres un clericó más dulce, puedes agregar azúcar o el edulcorante de tu preferencia. Hazlo de forma gradual, probando hasta alcanzar el nivel deseado.

4. Refrescar el clericó. Lleva la preparación al refrigerador durante al menos una hora. Este tiempo permitirá que las frutas liberen sus jugos y se mezclen los sabores.

5. Servir. Justo antes de servir, agrega el agua con gas si optaste por usarla, para darle un toque espumoso. Decora con hojas de menta para un toque de frescura adicional.

6. Disfrutar. Sirve el clericó en vasos grandes con una buena cantidad de frutas y el líquido. Es un acompañamiento perfecto para las comidas navideñas, proporcionando una experiencia refrescante y llena de sabor.

Observación

- Variedad de frutas: se puede experimentar con otras frutas de temporada como mangos, ciruelas, banana o kiwis para variar los sabores.

- Recuerda: agregar el agua con gas justo antes de servir para que no pierda su efervescencia.

Este clericó sin alcohol es una opción saludable y deliciosa que encantará a todos en la mesa navideña, incluyendo a los niños. Disfruta de esta tradición paraguaya llenándola de amor y compartiéndola con tus seres queridos. ¡Felices fiestas!

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Educación para la Salud. 2.° ciclo.