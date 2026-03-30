La OMS para el Día Mundial de la Salud propone una «Acción mundial para la cobertura sanitaria universal», es decir, busca recordar la importancia de cuidar la salud y mejorar los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo. El tema tiene el objetivo de concientizar y llamar la atención de los gobiernos sobre la urgencia de construir sistemas de salud más fuertes y equitativos.

¿Qué significa la cobertura sanitaria universal?

La cobertura sanitaria universal se refiere a garantizar que las personas puedan acceder a servicios de salud esenciales, como la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, sin sufrir dificultades económicas.

La OMS identifica la cobertura sanitaria universal como un componente fundamental de los sistemas de salud eficaces, resilientes y equitativos.

En este día se realizan actividades en las escuelas, los hospitales y las comunidades para enseñar cómo mantener una vida sana y prevenir enfermedades.

La salud no solo significa no estar enfermo. También incluye sentirse bien física, mental y socialmente. Para cuidar la salud es importante comer alimentos saludables, beber suficiente agua, hacer ejercicios, dormir bien y mantener buenos hábitos de higiene, como lavarse las manos. Los niños y las niñas también pueden cuidar su salud jugando al aire libre y visitando al médico cuando sea necesario.

El Día Mundial de la Salud nos recuerda que todos debemos trabajar juntos para tener comunidades más saludables. Los gobiernos, los médicos, los maestros y las familias tienen un papel importante en enseñar a los niños a cuidar su cuerpo y su mente.

Cuando aprendemos buenos hábitos desde pequeños, es más fácil mantenernos sanos durante toda la vida.

I. Encierra en círculo la letra de la respuesta correcta

1. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Salud?

a. 1 de enero

b. 7 de abril

c. 12 de octubre

d. 25 de diciembre

2. ¿Qué organización promueve el Día Mundial de la Salud?

a. Naciones Unidas

b. Cruz Roja

c. Organización Mundial de la Salud

d. Ministerio de Educación y Ciencias

3. ¿Cuál de estas acciones ayuda a cuidar la salud?

a. Dormir muy poco

b. Comer alimentos saludables

c. No lavarse las manos

d. No hacer ejercicio

4. La salud también significa:

a. Solo no estar enfermo

b. Sentirse bien física y mentalmente

c. Comer dulces todos los días

d. No hacer deporte

5. ¿Quiénes deben ayudar a cuidar la salud en la comunidad?

a. Solo los médicos

b. Solo los maestros

c. Solo los niños

d. Todos: las familias, los médicos, los maestros y las autoridades

II. Analiza y escribe cómo son los servicios de salud de tu comunidad en cuanto a: la prevención de enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, sin sufrir dificultades económicas.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud