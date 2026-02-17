¡Volvemos a clases!

Actividad inicial 1

«La mochila imaginaria»

Reunidos en un gran círculo presentamos la mochila imaginaria.

Nos sentamos en círculo y pensamos qué traemos en nuestra mochila simbólica.

Comienza la profesora y comparte lo que trae para el año: su familia, sus plantas, mascotas, sus sueños, lo que todavía quiere aprender para enseñar mejor a la juventud actual. Luego escribe en la pizarra un desafío para el año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada estudiante hace lo mismo y luego anota su desafío.

Para finalizar, cada uno anota en una tarjeta la fortaleza que le ayudará a enfrentar ese reto. Se agrupan las fortalezas en el centro y podemos ver la riqueza del grado.

Actividad 2

«La lengua materna»

Una de las formas más profundas de expresar lo que pensamos y sentimos es a través de la lengua materna. Esta incluye la lengua aprendida en el hogar y la lengua propia del país.

El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra en memoria del pueblo bangladés, que en 1952 defendió con valentía su derecho de hablar en bengalí. Muchos murieron por esa causa, pero su lucha nos recuerda que cada lengua es un patrimonio cultural fundamental.

La Unesco nos advierte que «Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición un patrimonio cultural e intelectual. El 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua que hable o entienda. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia de las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe». (Unesco, 2025)

En el Paraguay, el guaraní es la lengua materna más fuerte y el símbolo de identidad. Para fortalecer la diversidad cultural es clave respetar y promover su uso, junto con las otras lenguas indígenas que tenemos como riqueza lingüística y social.

Un buen inicio para mostrar ese respeto puede ser una campaña escolar con carteles de paz en guaraní, ayoreo, y otras lenguas americanas. También podemos proponernos visitar una comunidad aborigen y conversar con ellos.

La riqueza multilingüe vale la pena.

Perla Elizeche

Fuente de referencia: Unesco, 2025. Días internacionales. Recuperado de: https://www.unesco.org/es/days/mother-language

Responde en grupos de trabajo

1. ¿Para qué sirve usar la lengua materna?

2. ¿Conocen alguna situación de discriminación en el uso de la lengua materna?

3. ¿Qué peligro están atravesando varias lenguas? ¿Qué se puede hacer al respecto?

4. ¿Cómo ayuda el respeto a la diversidad cultural lingüística al intercambio cultural?

Actividad 3

Compartimos el mundial en varias lenguas

El mundial de fútbol de la FIFA expone al mundo las lenguas que de otra forma no serían tan conocidas, tanto en las traducciones oficiales como en las interacciones entre aficionados.

Averigüen en grupos de trabajo:

-¿Cuáles son las lenguas de los países cuyas selecciones participarán?

-¿Cuáles son las lenguas más habladas?

-¿Algunas anécdotas importantes con respecto a la diversidad lingüística?

-¿Cómo se comunican los jugadores de la selección paraguaya?