Interpretación del texto expositivo

Además, suelen emplear tercera persona, objetividad, ejemplos y paratextos, como subtítulos o comillas.

Lea más: El texto expositivo

1. Lee el texto con atención

Comida rápida y riesgo de depresión

Alimentarse con comida rápida —hamburguesas, pizzas, salchichas, bocadillos o patatas fritas— puede aumentar el riesgo de depresión.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de Navarra señaló que este tipo de alimentación incrementa un 51% la probabilidad de desarrollar depresión.

La investigación, publicada en Public Health Nutrition, analizó a 8.964 personas sin diagnóstico previo de depresión ni consumo de antidepresivos.

Durante una media de seis años, 493 participantes fueron diagnosticados con depresión o comenzaron a tomar antidepresivos.

Además, el estudio observó que el consumo de bollería industrial, como magdalenas, donuts o cruasanes, también elevaba el riesgo. Otro hallazgo importante fue que, cuanto más se consume comida rápida, mayor es el riesgo de depresión.

La llamada fast food suele contener muchas grasas saturadas, sal y proteínas, y poca fibra, vitaminas y minerales.

La Universidad de Navarra distingue tres tipos de comida rápida: la de origen anglosajón, como hamburgueserías; la mediterránea, como pizzerías y bocaterías; y la de otros países, como kebabs, burritos o comida china.

La Fundación del Corazón insiste en la importancia de una alimentación equilibrada para prevenir obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia.

Muchas personas justifican el consumo de comida rápida por la falta de tiempo para cocinar cada día.

Sin embargo, el texto propone una alternativa: organizar los menús durante el fin de semana para disponer de opciones más saludables el resto de la semana.

Fuente: MORALES YUPALANTE (2020), «Comida rápida y riesgo de depresión», Fundación del Corazón.

2. Preguntas de comprensión e interpretación

a. Comprensión literal

1. ¿Qué relación presenta el título del texto?

☐ Comparación

☐ Causa y consecuencia

☐ Problema y solución

2. ¿Qué porcentaje de aumento del riesgo de depresión señala el estudio?

3. ¿Cuántas personas participaron en la investigación?

4. ¿Qué otros productos, además de la comida rápida, aumentaban el riesgo?

b. Análisis del texto

5. Escribe la afirmación principal del primer párrafo.

6. ¿Qué recursos utiliza el texto para resultar creíble?Puedes fijarte en los datos, las instituciones o las voces expertas.

7. ¿Qué función cumplen expresiones como «La fast food de cerca» o «Comida rápida y saludable»?

8. Sigue ejercitándote:

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/2020/08/04/textos-expositivo-explicativos-1/

Fuente: CASANNY, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Anagrama.