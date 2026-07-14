Propósito de aprendizaje: yo voy a aprender a…
Comprender textos expositivos, identificar ideas principales, usar citas y paráfrasis, integrar información de diversas fuentes y escribir textos académicos.
Lea más: El texto expositivo: Interpretación y producción
Parada 1: comprender
Aprender a leer mediante la identificación de ideas principales, el subrayado de palabras clave y la elaboración de resúmenes.
¿Entendí lo que leí?
Parada 2: escribir
Fase dedicada a la redacción donde se enseña el uso de citas, la paráfrasis y la organización de ideas. Escribo un texto basado en una fuente.
¿Uso mis propias palabras?
Parada 3: integrar
Unir las ideas de varias fuentes, explicar citas y relacionar información. La actividad requiere escribir usando dos fuentes.
¿Mi texto es claro?
Meta final:
Logro de la competencia
Confirmo que comprendo el texto; escribo con claridad e integro información de manera efectiva
Tarea final: elige tu opción
Opción A: artículo periodístico
Tema: Jóvenes paraguayos (incluye título, desarrollo, cita y conclusión).
Opción B: informe académico
Tema: Redes sociales (requiere 2 fuentes, cita, paráfrasis y párrafos claros).
«Aprender a leer y escribir bien me permite expresar mis ideas y comprender el mundo»
Fuente: CASANNY, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Anagrama.