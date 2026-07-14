Propósito de aprendizaje: yo voy a aprender a…

Comprender textos expositivos, identificar ideas principales, usar citas y paráfrasis, integrar información de diversas fuentes y escribir textos académicos.

Lea más: El texto expositivo: Interpretación y producción

Parada 1: comprender

Aprender a leer mediante la identificación de ideas principales, el subrayado de palabras clave y la elaboración de resúmenes.

¿Entendí lo que leí?

Parada 2: escribir

Fase dedicada a la redacción donde se enseña el uso de citas, la paráfrasis y la organización de ideas. Escribo un texto basado en una fuente.

¿Uso mis propias palabras?

Parada 3: integrar

Unir las ideas de varias fuentes, explicar citas y relacionar información. La actividad requiere escribir usando dos fuentes.

¿Mi texto es claro?

Meta final:

Logro de la competencia

Confirmo que comprendo el texto; escribo con claridad e integro información de manera efectiva

Tarea final: elige tu opción

Opción A: artículo periodístico

Tema: Jóvenes paraguayos (incluye título, desarrollo, cita y conclusión).

Opción B: informe académico

Tema: Redes sociales (requiere 2 fuentes, cita, paráfrasis y párrafos claros).

«Aprender a leer y escribir bien me permite expresar mis ideas y comprender el mundo»

Fuente: CASANNY, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Anagrama.