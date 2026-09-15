De la idea al texto

Según Teun A. van Dijk, la comprensión de un texto depende de su coherencia global o macroestructura, que organiza jerárquicamente las ideas y permite al lector identificar las relaciones de significado entre sus distintas partes. Esas ideas se distribuyen en párrafos coherentes. Hoy estudiaremos cómo se organizan.

1. ¿Qué debemos recordar?

Para construir un párrafo debemos considerar:

Antecedente: Información previa que conduce al tema.

Tema: Aquello de lo cual se habla.

Rema: Información nueva o explicación sobre el tema.

Conectores: Palabras que unen las ideas y dan coherencia al texto.

Ejemplo:

Antecedente: La inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes.

Tema: Actualmente, esta tecnología está transformando la manera en que estudiamos y buscamos información.

Rema: Sin embargo, su uso requiere responsabilidad y pensamiento crítico para distinguir información confiable de aquella que no lo es.

Conector + rema: Además, es necesario aprender a utilizar estas herramientas de manera ética.

Lea más: La construcción de párrafos en la redacción de textos: ejercicios de fijación

2. Actividad 1

Lee el siguiente párrafo e identifica las partes.

Los videojuegos ocupan un segmento importante del tiempo libre de muchos adolescentes.

Actualmente, esta forma de entretenimiento se ha convertido en una industria global. Sin embargo, cuando no existe un control adecuado, puede afectar el rendimiento académico y el descanso.

Escribe:

-Antecedente:

-Tema:

-Rema:

-Conector + rema:

3. Actividad 2

Ordena (del 1 a 4) para construir un párrafo.

( ) Además, permite desarrollar habilidades valiosas para el futuro.

( ) El aprendizaje de idiomas se ha vuelto cada vez más importante.

( ) Gracias a ello, los estudiantes pueden comunicarse con personas de diferentes países.

( ) En un mundo globalizado, conocer otra lengua abre numerosas oportunidades.

4. Actividad 3

Escribe cada elemento en la columna correspondiente.

Por eso - Redes sociales - Los jóvenes se comunican cada vez más por medios digitales - sin embargo - Debido a ese fenómeno han surgido nuevas formas de interacción - Además

-Tema:

-Rema:

-Conectores:

5. Actividad 4

Completa con los conectores adecuados.

Sin embargo - además - por eso - aunque

a) _____________la lectura requiere tiempo, ofrece grandes beneficios.

b) Muchos estudiantes utilizan bibliotecas digitales; _____________ pueden acceder a más información.

c) El trabajo era _____________, muy agradable.

6. Actividad 5

A partir de una noticia relacionada con: tecnología, medio ambiente, educación, deportes, escribe un párrafo coherente.

-Un antecedente:

-Un tema:

-Dos remas:

-Dos conectores

-Una conclusión:

Fuente de referencia: Van Dijk, T. A. (1983). La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario. Paidós.