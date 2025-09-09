Pirámides de alimentos

Estos niveles incluyen a los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y cuaternarios, representando la secuencia de quién se alimenta de quién. Cada paso en esta secuencia se denomina «nivel trófico».

Tipos principales de pirámides tróficas

1. Pirámide de números. Muestra la cantidad de individuos en cada nivel trófico.

2. Pirámide de biomasa. Representa la cantidad de materia orgánica disponible en cada nivel.

3. Pirámide de energía. Indica la eficiencia energética y la cantidad de energía que fluye a través de los niveles tróficos.

Características de las pirámides tróficas

1. Forma de la pirámide

En general, las pirámides tróficas toman una forma de pirámide, angostándose hacia la cima. Esta forma refleja la disminución de energía, biomasa o número de individuos a medida que se asciende por los niveles tróficos.

2. Pérdida de energía

La pirámide de energía revela cómo la energía disminuye considerablemente a medida que se avanza en los niveles tróficos. Aproximadamente solo el 10 % de la energía de un nivel se transfiere al siguiente, mientras que el restante 90 % se pierde principalmente como calor.

En la pirámide energética siguiente se destaca la transferencia de energía entre niveles tróficos, productores y consumidores.

3. Disminución de biomasa

La cantidad de materia que se encuentra en un ecosistema en un momento dado se llama biomasa.

Esta cantidad se puede representar gráficamente por un rectángulo cuyo tamaño es proporcional al valor de la biomasa.

Si representamos toda la biomasa de la red alimentaria de forma gráfica, el resultado es una pirámide trófica. Al pasar de un escalón o nivel al siguiente, una parte de la materia orgánica se pierde, provocando una disminución en la cantidad de biomasa. Esta disminución es el resultado de la materia que gasta cada nivel en fabricar su propia materia y transformarla en energía y calor en el proceso de respiración.

La cantidad de biomasa que los consumidores primarios pueden sostener es menor que la que necesitan los productores para sostenerse, y así sucesivamente hacia los niveles superiores.

4. Disposición de individuos

La pirámide de números suele mostrar una disminución en el número de individuos en los niveles superiores, aunque hay excepciones. Por ejemplo, un solo árbol, actuando como productor, puede sustentar a miles de insectos herbívoros, que a su vez son presas de un gran número de aves insectívoras. Luego, estas aves pueden estar sujetas a parasitismo por ácaros u otros parásitos más pequeños, que superan en número a las propias aves. Otro ejemplo se da en un ecosistema con un nú- mero grande de árboles que podría sostener una menor cantidad de herbívoros, mientras que esos herbívoros soportarían a muchos carnívoros pequeños.

Las pirámides tróficas facilitan la comprensión de cómo fluye la energía a través de un ecosistema y ayudan a los ecologistas y gestores del medio ambiente a diseñar estrategias de conservación y manejo de recursos al identificar niveles tróficos sensibles o sobrecargados dentro de un ecosistema.

Responde

1. ¿Cómo se distribuye la energía entre los cinco niveles tróficos de la pirámide?

2. ¿Cuál es el porcentaje aproximado que se utiliza en cada nivel trófico?

3. ¿Qué organismos se encuentran en la base de la pirámide?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 3.er ciclo. Paraguay.