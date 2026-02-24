Día Mundial de la Vida Silvestre: cuándo es y qué se celebra

La vida silvestre incluye a todos los seres vivos que no son domésticos, desde los grandes felinos y las aves migratorias hasta los insectos, los hongos y las plantas que casi no vemos.

Los científicos advierten que muchas especies están en peligro de desaparecer por la pérdida de los bosques, la contaminación, la caza ilegal y el cambio climático.

Cuando una especie se extingue, se rompe el equilibrio de la naturaleza: faltan polinizadores para las flores, se altera la cadena alimenticia y también se afecta la vida de las personas, que dependen del agua limpia, del aire puro y de los alimentos que la naturaleza produce.

En el marco de esta conmemoración invitamos a las escuelas y organizaciones ambientales a concienciar a los estudiantes para convertirse en «guardianes de la vida silvestre».

Esto significa aprender a respetar a los animales, no comprar productos hechos con partes de especies protegidas (colmillos, pieles, cuernos, otros), cuidar áreas verdes y participar en campañas de reforestación y limpieza de los ríos o playas.

También se promueve que los alumnos observen más su entorno: identificar las aves del barrio, las plantas del patio escolar y los insectos del jardín son formas sencillas de empezar a valorar la biodiversidad.

Cada acción cuenta, por pequeña que parezca. Apagar las luces que no se usan, reducir el consumo de plástico, tirar la basura en su lugar y no sacar de su hábitat a animales silvestres son pasos concretos que cualquier estudiante puede dar.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre 2026, el mensaje principal para las escuelas es claro: conocer, respetar y cuidar a las especies que comparten el planeta con nosotros es una responsabilidad de todos, y comienza desde la casa y se afianza en la escuela.

Para saber más

Desde la majestuosa ballena azul hasta la delicada mariposa, la rica diversidad que tenemos en la Tierra merece ser preservada y celebrada: ¡8,7 millones de especies, y la cifra sigue aumentando!

Sin embargo, hasta un millón de especies podrían desaparecer en las próximas décadas si no se controlan la actividad humana insostenible, el cambio climático y la destrucción del hábitat; una cifra nunca vista en la historia de la humanidad.

Tarea

Con ayuda de la profesora de Ciencias elaboran un proyecto para identificar las aves del barrio, las plantas del patio escolar y los insectos del jardín de la escuela.