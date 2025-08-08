¿Qué son los frutos? Partes, clasificación y su importancia como fuente de nutrición y energía

En las gimnospermas, plantas que no forman frutos, la semilla se libera desnuda, es decir, sin una estructura protectora como es el fruto.

Luego de la fecundación, las piezas que forman el gineceo (órgano reproductor femenino) se modifican, el ovario crece y se desarrolla formando el fruto.

Al igual que las flores, los frutos varían considerablemente de apariencia: tamaño, forma, color. Pueden contener una sola semilla o muchas de ellas. La dispersión de las semillas es facilitada por los animales que se comen los frutos que las contienen.

En los frutos podemos distinguir las siguientes partes que se derivan de las paredes del ovario:

Epicarpio: es la parte más externa del fruto y su textura puede ser lisa, cubierta con cera o incluso presentar pelos.

Mesocarpio: es la parte media del fruto y la más desarrollada en los frutos carnosos.

Endocarpio: es la capa o parte interna del fruto que se origina también de la parte interna del ovario. Está en contacto con la semilla o semillas.

Algunos criterios que se utilizan en la clasificación de los frutos

1. Según su consistencia los frutos pueden ser carnosos (pera, durazno, naranja, otros) o secos (nuez, arroz, girasol, otros).

2. Según su dehiscencia: la dehiscencia es la característica que presentan ciertos frutos de poder abrirse por sí solos cuando están maduros para liberar sus semillas.

Ejemplos: guisantes, habas, algodón, otros; las vainas se abren para soltar las semillas.

Frutos indehiscentes son aquellos que no se abren al madurar. Las semillas permanecen en el interior del fruto hasta que algún animal se las lleva, las come o se descomponen.

Ejemplos: nueces, girasol, arroz; las semillas están protegidas dentro de una cáscara dura.

3. Según el número de carpelos: unicarpelar, el fruto se desarrolla a partir de un solo carpelo (ejemplo: cerezo). Policarpelar, si está constituido por varios carpelos que se sueldan entre sí (ejemplo: tomate) o se mantienen independientes (ejemplo frutilla).

¿Qué es un carpelo?

Un carpelo es una parte de la flor que, al madurar, se convierte en un fruto. Piensa en los carpelos como pequeñas «habitaciones» donde se guardan las semillas del fruto. Dependiendo de cuántos carpelos tenga una flor, los frutos se pueden clasificar de diferentes maneras.

Frutos: fuente de nutrición y energía

Los frutos son una fuente esencial de nutrientes, compuestos principalmente por agua, vitaminas, minerales, fibra y azúcares naturales. Constituyen un alimento fundamental en la dieta humana, promoviendo una buena salud y bienestar. Las frutas como las manzanas, bananas y naranjas son ejemplos de alimentos ricos en nutrientes básicos para el organismo. En la industria alimentaria, los frutos son transformados en una variedad de productos como jugos, mermeladas, conservas, deshidratados y congelados.

Además, los aceites extraídos de algunos frutos, como la oliva y el aguacate, son muy valorados por sus propiedades benéficas para el corazón.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 3.er ciclo. Paraguay.