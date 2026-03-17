21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down

Aproximadamente uno de cada ochocientos bebés nacerá con síndrome de Down. El síndrome de Down se presenta de forma natural; no se conoce su causa.

La mayoría de las personas tienen 23 pares de cromosomas (46 en total). Las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma extra añadido al par 21 (47 en total).

Los cromosomas actúan como un manual de instrucciones que define cómo se ven y cómo funcionan nuestros cuerpos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar una discapacidad intelectual. Esto varía según la persona. También pueden presentar algunas otras afecciones de salud.

El tema 2026 sobre el Día Mundial del Síndrome de Down es:

«Juntos contra la soledad».

¿Por qué necesitamos hablar de la soledad?

Todos nos sentimos solos a veces. Pero para muchas personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, la soledad es una experiencia más común y dolorosa.

Sus familias también pueden sentirse solas y aisladas del apoyo.

La soledad ocurre cuando las personas son excluidas de las escuelas, los lugares de trabajo y la vida comunitaria.

La soledad es un problema de derechos humanos

Luchar por estos derechos es clave para enfrentarse contra la soledad.

– Vivir en comunidad.

– Casarse, formar relaciones y ser parte de una familia.

– Asistir a una escuela inclusiva.

– Tener un trabajo inclusivo.

– Participar en la vida cultural, el deporte y el ocio.

La soledad es un problema grave

No es solo un sentimiento de tristeza. Es perjudicial para la salud y la felicidad. Puede provocar ansiedad o depresión. También puede perjudicar la salud física.

Para acabar con la soledad, cada persona necesita:

Inclusión real

Ser verdaderamente incluido en la escuela, el trabajo y la vida comunitaria. No solo «estar presente», sino participar.

Espacios acogedores

Sentirse bienvenido y valorado, ser invitado a participar y estar a salvo de la discriminación.

Relaciones significativas

Tener relaciones sólidas, de apoyo y significativas con amigos, familiares y parejas.

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Aprende más

Marca con X las diferentes maneras en que puede manifestarse la soledad:

( ) Necesitar de un grupo de amigos o una comunidad a la que pertenecer.

( ) Sentirse conectado y parte del grupo.

( ) Disponer de un espacio acogedor abierto a todos.

( ) No tener una persona cercana y especial con quien compartir tus sentimientos.

( ) Conectarse con otras familias para construir una comunidad sólida.

( ) Carecer de apoyo para construir y mantener conexiones con otras personas.