Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Tercer Ciclo
24 de marzo de 2026 - 01:00

24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis

Imagen sin descripción
GENTILEZA

La tuberculosis o TB es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede afectar otras partes del cuerpo.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Se produce por una bacteria que se transmite por el aire, llamada Bacilo de Koch, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla cerca de otras personas. Por eso es muy importante cubrirse la boca al toser y estornudar y lavarse las manos frecuentemente.

La tuberculosis se puede curar con medicamentos como antibióticos que hay que tomar durante varias semanas o meses, siguiendo siempre las indicaciones del doctor. También existen vacunas que ayudan a prevenirla, que se aplican a los niños recién nacidos, y se llama BCG.

Bacilo de Koch

Imagen sin descripción

Si alguien se siente cansado, tiene tos que no le pasa o fiebre, debe decírselo a sus padres y acudir al médico. Con cuidados, buena alimentación y medicación, las personas con tuberculosis pueden sanar completamente.

Lea más: Tuberculosis

APRENDE MÁS

1. Contesta con falso (F) o verdadero (V).

a. ( ) La tuberculosis solo se transmite por tocar objetos o superficies que están sucias.

b. ( ) Cubrirse la boca al toser o estornudar ayuda a prevenir la tuberculosis.

c. ( ) La tuberculosis se puede curar con medicamentos como antibióticos si se toman correctamente.

2. Completa las frases.

a. La tuberculosis afecta principalmente órganos como los ______________.

b. La enfermedad se transmite por el ____________cuando alguien tose o estornuda.

c. Ayuda a prevenir la tuberculosis la ________ llamada ________que se aplica al recién nacido.

3. Responde.

-¿Qué deben hacer las personas si tienen tos o fiebre en forma frecuente o continua?

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud.