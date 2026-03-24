24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis

Se produce por una bacteria que se transmite por el aire, llamada Bacilo de Koch, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla cerca de otras personas. Por eso es muy importante cubrirse la boca al toser y estornudar y lavarse las manos frecuentemente.

La tuberculosis se puede curar con medicamentos como antibióticos que hay que tomar durante varias semanas o meses, siguiendo siempre las indicaciones del doctor. También existen vacunas que ayudan a prevenirla, que se aplican a los niños recién nacidos, y se llama BCG.

Bacilo de Koch

Si alguien se siente cansado, tiene tos que no le pasa o fiebre, debe decírselo a sus padres y acudir al médico. Con cuidados, buena alimentación y medicación, las personas con tuberculosis pueden sanar completamente.

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1. Contesta con falso (F) o verdadero (V).

a. ( ) La tuberculosis solo se transmite por tocar objetos o superficies que están sucias.

b. ( ) Cubrirse la boca al toser o estornudar ayuda a prevenir la tuberculosis.

c. ( ) La tuberculosis se puede curar con medicamentos como antibióticos si se toman correctamente.

2. Completa las frases.

a. La tuberculosis afecta principalmente órganos como los ______________.

b. La enfermedad se transmite por el ____________cuando alguien tose o estornuda.

c. Ayuda a prevenir la tuberculosis la ________ llamada ________que se aplica al recién nacido.

3. Responde.

-¿Qué deben hacer las personas si tienen tos o fiebre en forma frecuente o continua?

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud.