Biología molecular: edición genética

La sigla CRISPR proviene del inglés Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significa «repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas». Aunque su nombre es complejo, en esencia se trata de un sistema natural que tienen algunas bacterias para defenderse de los virus.

Los científicos han aprovechado este mecanismo como una herramienta para cortar y modificar el ADN de los seres vivos con gran precisión.

La edición genética es una técnica que permite cambiar, eliminar o insertar partes del ADN de un organismo. Es como si el ADN fuera un texto y los científicos pudieran corregir palabras o frases. Herramientas como CRISPR funcionan como «tijeras moleculares» que cortan el ADN en un punto específico, permitiendo luego modificarlo.

Esto se logra gracias a dos componentes principales: una guía (un fragmento de ARN) que conduce al sistema hacia la secuencia exacta del ADN, y una proteína llamada Cas (como Cas9) que actúa como una «tijera» capaz de cortar el ADN en ese punto preciso.

Esto ha revolucionado la biología porque hace posible intervenir directamente en la información genética de las plantas, los animales y los seres humanos.

Las aplicaciones de la edición genética son muy amplias. En la medicina, puede ayudar a tratar enfermedades genéticas como la anemia o algunos tipos de cáncer.

En la agricultura, permite crear cultivos más resistentes a las plagas, las sequías o los cambios climáticos. En los animales, se investiga para mejorar la salud y la producción. Incluso en el medio ambiente, se estudia cómo controlar especies invasoras o enfermedades transmitidas por insectos. En todos los seres vivos, la edición genética abre la puerta a mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, también existen riesgos y dilemas éticos. Modificar el ADN puede tener efectos inesperados, como errores en otras partes del genoma. Además, surgen preguntas importantes: ¿hasta qué punto es correcto modificar a los seres humanos? ¿Quién decide qué cambios son aceptables? También existe el riesgo de desigualdad, si solo algunos tienen acceso a estas tecnologías. Por eso, es fundamental usar la edición genética con responsabilidad, regulación y reflexión ética. Aunque CRISPR es una de las tecnologías más poderosas de la biología moderna, su uso responsable depende de pruebas rigurosas, evaluación de riesgos y reglas claras que protejan a las personas y al ambiente.

Lea más: La evolución biológica (1)

Vocabulario

ADN: Ácido desoxirribonucleico

ARN: Ácido ribonucleico

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Contesta con falso o verdadero.

1. ( ) CRISPR se originó a partir de un mecanismo natural de defensa de las bacterias.

2. ( ) CRISPR es una herramienta que permite modificar el ADN.

3. ( ) La proteína Cas9 funciona como una «tijera» que corta el ADN en un sitio definido por una guía.

4. ( ) La edición genética con CRISPR es siempre 100 % precisa y no puede provocar cambios no deseados.

5. ( ) La edición genética puede ayudar a mejorar los cultivos agrícolas.

6. ( ) La edición genética solo se aplica en los seres humanos.

7. ( ) La edición genética no tiene ningún riesgo ni problema ético.

Respuestas correctas

1. Verdadero. 2. Verdadero. 3. Verdadero. 4. Falso.

5. Verdadero. 6. Falso. 7. Falso.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.