Flora amenazada: cuando el bosque pierde memoria

Se estima que más de setenta especies de flora están amenazadas en el país.

Algunas, como el lapacho amarillo, ya figuran oficialmente en listas de especies en peligro. En la región oriental del país, la deforestación del Bosque Atlántico del Alto Paraná reduce poblaciones de árboles nativos valiosos, tanto por su madera como por su importancia ecológica. Entre las especies más conocidas se encuentran el palo rosa (Aspidosperma polyneuron), el cedro (Cedrela spp.)

¡Cuidar las plantas es cuidar la vida!

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Algunas plantas amenazadas en Paraguay

1. Perobá / Palo rosa (Aspidosperma polyneuron)

2. Pino Paraná (Araucaria angustifolia)

3. Palmito / Jerutí (Euterpe edulis)

4. Lapacho amarillo / Tajy sa’yju (Tabebuia pulcherrima)

5. Cedro / Ygary (Cedrela fissilis)

6. Guatambú / Yvyra ñeti (Balfourodendron riedelianum)

7. Palo santo / Yvyra okai (Bulnesia sarmientoi)

8. Urunde’y (Astronium balansae)

9. Ka’a he’ẽ (Stevia rebaudiana)

10. Palma Karanday (Trithrinax spp.)

Paraguay aún conserva oportunidades importantes: hay regiones con biodiversidad extraordinaria y todavía existen paisajes donde la conservación y la producción pueden convivir si se planifica con rigor.

Un aspecto clave es que muchas plantas dependen de los animales para dispersar sus semillas o polinizar sus flores. Si disminuyen los grandes mamíferos dispersores o ciertos insectos polinizadores, la regeneración natural se debilita. Así, la crisis de la fauna y flora no ocurre por separado: se retroalimentan.

La pregunta es si se tomarán decisiones a tiempo para evitar que esa riqueza se reduzca a recuerdos, nombres en listas, videos y fotos de archivo.

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I. Luego de leer texto e imágenes, marca con x la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el nombre científico correcto del lapacho amarillo, conocido por su espectacular floración dorada?

( ) A. Euterpe edulis

( ) B. Tabebuia pulcherrima

( ) C. Cedrela fissilis

( ) D. Bulnesia sarmientoi

2. Si una comunidad desea conservar el cedro (Cedrela fissilis) en su entorno urbano, ¿qué medida sería la más adecuada?

( ) A. Podar el árbol constantemente para que no crezca demasiado.

( ) B. Importar cedros de otros continentes para mezclarlos con los locales.

( ) C. Crear viveros de especies nativas para reforestar áreas verdes locales con plántulas de cedro.

( ) D. Cubrir el suelo alrededor del tronco con cemento para que esté más firme.

3. ¿Cuál es el nombre científico correcto del clavel del aire, una planta epífita que crece sobre otras plantas para obtener mejor acceso a la luz, sin dañarlas?

( ) A. Euterpe edulis

( ) B. Tabebuia pulcherrima

( ) C. Cedrela fissilis

( ) D. Tillandsia spp.

II. Explica.

-¿Qué se puede hacer para conservar los bosques existentes y recuperar las zonas deforestadas?

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.