El impacto del consumo de drogas en Paraguay. Drogas legales e ilegales

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), las consultas por adicciones experimentaron un incremento notable (cercano al 87 % entre 2021 y 2024), lo que refleja tanto una mayor disponibilidad de servicios de salud como una demanda sostenida en la población joven.

A continuación, se detalla la clasificación de las principales drogas legales e ilegales consumidas en nuestro territorio.

1. Drogas legales

Las sustancias lícitas son de venta libre o regulada, pero su accesibilidad las convierte en los principales detonantes de dependencia y problemas de salud en el país.

• Alcohol. Sigue siendo la droga legal de mayor consumo y la que más impacto negativo y costos directos genera en el sistema de salud pública paraguayo. Su aceptación social facilita el inicio del consumo a edades tempranas.

• Tabaco y vapeadores (cigarrillos electrónicos). El tabaco convencional mantiene una presencia constante. Sin embargo, en los últimos años, los vapeadores han ganado un terreno masivo entre los adolescentes y jóvenes escolarizados, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones para las autoridades sanitarias debido a su percepción errónea de «inocuidad».

• Fármacos de venta controlada (tranquilizantes y benzodiacepinas). El consumo sin receta médica de ansiolíticos (como el diazepam o el alprazolam) es una práctica recurrente, especialmente para automedicación de problemas de sueño o ansiedad.

Lea más: Las drogas (1)

2. Drogas ilegales

El mercado de sustancias ilícitas en Paraguay se compone de drogas de origen vegetal y sintético.

Las dinámicas de consumo varían según la accesibilidad y el perfil socioeconómico.

• Marihuana (Cannabis). Paraguay es históricamente uno de los mayores productores de marihuana de la región, lo que influye directamente en que sea la sustancia ilegal más consumida en el país. Es la droga de inicio más común entre los consumidores de sustancias ilícitas.

• Cocaína y sus derivados («crack» / «chespi»)

- El clorhidrato de cocaína mantiene un consumo esta-ble en sectores de ingresos medios y altos.

- La pasta base o cocaína fumable, conocida localmente como «crack» o «chespi», representa un severo problema social. A pesar de no ser la más consumida en términos absolutos, es la droga ilícita que más solicitudes de tratamiento médico e internación genera en los centros de adicciones debido a su alto poder adictivo y bajo costo.

• Drogas sintéticas (éxtasis, LSD, anfetaminas). Su consumo se concentra principalmente en entornos de ocio nocturno y áreas urbanas. Aunque sus niveles de prevalencia general son menores comparados con la marihuana, su uso ha mostrado una tendencia al alza entre la población joven de clase media-alta.

Resumen de impacto y patrones de consumo

Responde

1. ¿Qué acciones deberían implementar la familia, la escuela, la comunidad y el Estado para prevenir el consumo de alcohol, vapeadores y drogas ilegales entre los adolescentes?

2. ¿Por qué creen que muchos adolescentes consideran que los vapeadores son menos peligrosos que el tabaco, y cómo podría cambiar esa percepción?

3. ¿Qué consecuencias sociales y económicas genera el consumo de drogas en Paraguay, además de los problemas de salud?

Fuentes

- MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias Naturales 2.° ciclo. - Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) - Observatorio Paraguayo de Drogas.

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Dinavisa).