Día del Animal: una fecha para proteger la vida

La celebración busca promover el bienestar animal, combatir el maltrato y recordar que los seres humanos comparten el planeta con millones de especies que poseen un valor propio, más allá de su utilidad económica o afectiva. Desde una perspectiva biológica, proteger a los animales implica también preservar los ecosistemas de los que depende la vida humana.

Los animales cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental. Las abejas, las mariposas y los murciélagos polinizan los cultivos y las plantas silvestres; las aves y los reptiles contribuyen al control de los insectos y roedores; mientras que grandes mamíferos dispersan semillas y ayudan a mantener la regeneración de los bosques. Asimismo, los animales brindan alimentos, compañía, apoyo terapéutico y recursos para la investigación científica. La pérdida de una especie puede desencadenar efectos en cadena sobre otras poblaciones y alterar procesos ecológicos fundamentales, como la producción de alimentos y la disponibilidad de agua.

Los animales son seres vivos que merecen nuestro respeto, cuidado y protección. En el Día del Animal recordemos que cuidar a un animal significa alimentarlo, protegerlo, respetar su espacio y nunca maltratarlo. Cada uno de nosotros puede contribuir a construir un mundo donde todos los animales sean tratados con amor, responsabilidad y dignidad.

En Paraguay, varias especies enfrentan amenazas por la deforestación, la caza ilegal, los incendios forestales y el tráfico de fauna silvestre. Entre ellas se encuentran el jaguarete o yaguareté (Panthera onca), el felino más grande de América; el taguá o pecarí chaqueño (Catagonus wagneri), característico del Chaco; el águila harpía (Harpia harpyja), dependiente de grandes áreas de bosque; y el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla). La conservación de estas especies requiere proteger sus hábitats, reforzar el control de actividades ilegales y promover una convivencia responsable entre las comunidades y la fauna nativa.

El Día del Animal representa, por tanto, una oportunidad para reflexionar sobre acciones cotidianas: adoptar responsablemente, esterilizar a los animales de compañía, no comprar fauna silvestre y apoyar la protección de áreas naturales. Cuidar a los animales es defender la biodiversidad y asegurar un planeta más saludable para las generaciones presentes y futuras.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.