Fuegos artificiales: ciencia, riesgos y prevención

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¿Cómo funcionan los fuegos artificiales?

Los fuegos artificiales funcionan mediante un proceso químico llamado combustión. Dentro de cada artefacto hay pólvora y sales metálicas, que al encenderse reaccionan rápidamente y liberan energía en forma de calor, luz y sonido. Las diferentes tonalidades se producen gracias a las sales metálicas que dan color a la explosión formando figuras. Por ejemplo, el estroncio produce rojo, el sodio amarillo, el cobre azul y el bario verde.

Los peligros de la pirotecnia

Aunque son llamativos, deben ser manipulados solamente por adultos capacitados, porque pueden causar quemaduras, incendios y afectar a las personas. Las explosiones pueden provocar lesiones graves en las manos, el rostro, causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, especialmente en personas con asma u otros problemas respiratorios. Incluso las estrellitas que parecen inofensivas alcanzan temperaturas muy elevadas. Por esta razón, los niños nunca deben manipular fuegos artificiales.

Otro problema es la contaminación sonora. Las explosiones producen ruidos intensos que pueden dañar la audición y provocar miedo, estrés y ansiedad. Los bebés, los adultos mayores y algunas personas sensibles a los sonidos fuertes pueden sufrir especialmente sus efectos. Los animales también resultan afectados. Los perros y gatos tienen una audición muy sensible y pueden asustarse, temblar, esconderse o escapar de sus hogares.

¿Cómo podemos celebrar de manera segura?

La mejor prevención consiste en evitar el uso de pirotecnia explosiva y elegir alternativas más seguras, como decoraciones luminosas, música a volumen moderado, juegos familiares y adornos elaborados con materiales reutilizables.

También debemos cuidar a nuestras mascotas, mantenerlas en lugares tranquilos y acompañarlas durante las celebraciones.

Si encontramos un artefacto pirotécnico en el suelo, nunca debemos tocarlo ni intentar encenderlo. Es necesario avisar rápido a una persona adulta.

Recordemos que la verdadera alegría de Navidad y Año Nuevo está en compartir con nuestros seres queridos. ¡Celebremos unas fiestas llenas de luz, alegría y respeto por la vida y la naturaleza!

Lee atentamente cada afirmación y escribe V si es verdadera o F si es falsa.

1. ( ) Los fuegos artificiales funcionan mediante un proceso químico llamado combustión.

2. ( ) Los fuegos artificiales producen solamente luz y no contaminan el aire.

3. ( ) Sustancias químicas llamadas sales metálicas producen los diferentes colores de los fuegos artificiales.

4. ( ) No existe riesgo para que los niños pequeños manipulen fuegos artificiales.

5. ( ) Las explosiones de pirotecnia pueden provocar quemaduras y lesiones en los ojos.

6. ( ) Los ruidos fuertes de la pirotecnia no afectan a los animales.

7. ( ) El humo de los fuegos artificiales puede afectar a las personas con problemas respiratorios.

8. ( ) Celebrar las fiestas de fin de año con luces decorativas y juegos familiares es una alternativa más segura.

Respuestas correctas

1. (V) 2. (F) 3. (V) 4. (F) 5. (V)

6. (F) 7. (V) 8. (V)

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.