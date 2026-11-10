ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Tercer Ciclo
10 de noviembre de 2026 - 01:00

Fuegos artificiales: ciencia, riesgos y prevención

Imagen sin descripción
GENTILEZA

En Navidad y Año Nuevo, muchas familias disfrutan de reuniones, comidas tradicionales y momentos de alegría. Algunas también utilizan fuegos artificiales, que iluminan el cielo con diferentes colores y producen sonidos fuertes. Aunque parecen un espectáculo divertido, es importante conocer qué riesgos representan para nuestra salud, los animales y el ambiente.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Lea más: La Navidad y los fuegos artificiales

¿Cómo funcionan los fuegos artificiales?

Los fuegos artificiales funcionan mediante un proceso químico llamado combustión. Dentro de cada artefacto hay pólvora y sales metálicas, que al encenderse reaccionan rápidamente y liberan energía en forma de calor, luz y sonido. Las diferentes tonalidades se producen gracias a las sales metálicas que dan color a la explosión formando figuras. Por ejemplo, el estroncio produce rojo, el sodio amarillo, el cobre azul y el bario verde.

Los peligros de la pirotecnia

Imagen sin descripción

Aunque son llamativos, deben ser manipulados solamente por adultos capacitados, porque pueden causar quemaduras, incendios y afectar a las personas. Las explosiones pueden provocar lesiones graves en las manos, el rostro, causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, especialmente en personas con asma u otros problemas respiratorios. Incluso las estrellitas que parecen inofensivas alcanzan temperaturas muy elevadas. Por esta razón, los niños nunca deben manipular fuegos artificiales.

Otro problema es la contaminación sonora. Las explosiones producen ruidos intensos que pueden dañar la audición y provocar miedo, estrés y ansiedad. Los bebés, los adultos mayores y algunas personas sensibles a los sonidos fuertes pueden sufrir especialmente sus efectos. Los animales también resultan afectados. Los perros y gatos tienen una audición muy sensible y pueden asustarse, temblar, esconderse o escapar de sus hogares.

¿Cómo podemos celebrar de manera segura?

Imagen sin descripción

La mejor prevención consiste en evitar el uso de pirotecnia explosiva y elegir alternativas más seguras, como decoraciones luminosas, música a volumen moderado, juegos familiares y adornos elaborados con materiales reutilizables.

También debemos cuidar a nuestras mascotas, mantenerlas en lugares tranquilos y acompañarlas durante las celebraciones.

Si encontramos un artefacto pirotécnico en el suelo, nunca debemos tocarlo ni intentar encenderlo. Es necesario avisar rápido a una persona adulta.

Recordemos que la verdadera alegría de Navidad y Año Nuevo está en compartir con nuestros seres queridos. ¡Celebremos unas fiestas llenas de luz, alegría y respeto por la vida y la naturaleza!

Lee atentamente cada afirmación y escribe V si es verdadera o F si es falsa.

1. ( ) Los fuegos artificiales funcionan mediante un proceso químico llamado combustión.

2. ( ) Los fuegos artificiales producen solamente luz y no contaminan el aire.

3. ( ) Sustancias químicas llamadas sales metálicas producen los diferentes colores de los fuegos artificiales.

4. ( ) No existe riesgo para que los niños pequeños manipulen fuegos artificiales.

5. ( ) Las explosiones de pirotecnia pueden provocar quemaduras y lesiones en los ojos.

6. ( ) Los ruidos fuertes de la pirotecnia no afectan a los animales.

7. ( ) El humo de los fuegos artificiales puede afectar a las personas con problemas respiratorios.

8. ( ) Celebrar las fiestas de fin de año con luces decorativas y juegos familiares es una alternativa más segura.

Respuestas correctas

1. (V) 2. (F) 3. (V) 4. (F) 5. (V)

6. (F) 7. (V) 8. (V)

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más
04
Política
“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno
Ver más
05
Mundo
Inauguran en Perú estatua más grande del mundo en honor a León XIV, de 14 metros de altura
Ver más

Te puede interesar